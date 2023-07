Relojes inteligentes con pulsómetro, los 8 mejores del mercado: información y costes

Smartwatch es un dispositivo cada vez más útil para cualquier persona: hay para todos los gustos, estos son los mejores del mercado.

Nacieron como un hábito, pero pronto perdieron esta propiedad, Gracias a características que han transformado la nueva generación de relojes de pulsera en algo más útilpara deportistas, por ejemplo, pero también para quienes controlan su salud.

Los relojes inteligentes han superado incluso su propósito inicial de simplemente rastrear la frecuencia cardíaca durante los entrenamientos hasta ahora. Ofrece un conjunto completo de características que elevan su experiencia de fitness: Desde contar pasos hasta medir distancias, pasando por calcular el gasto calórico.

Hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de buscar un pulsómetro. La estética, las características, la durabilidad y la duración de la batería determinan las variables para elegir un dispositivo portátil que no solo ha ampliado su funcionalidad, sino también Desbloquea docenas de modelos diferentes.

Los 8 mejores para todos los presupuestos

Un buen reloj Timex Ironman Heartfit no cuesta más de 40 euros y es una opción sencilla pero excelente para hacer un seguimiento de la frecuencia cardíaca, los pasos diarios y los entrenamientos. Puede que no sea un reloj inteligente en el verdadero sentido de la palabra, pero la tecnología de monitoreo cardíaco es muy precisa. Con Fitbit Luxe y Wellness, puede avanzar a: muy preciso en sus datos de salud, también cuenta con un elegante panel frontal rectangular, No hay función de GPS, pero su resistencia en el seguimiento de la salud y estado físico. Cuesta unos cien euros. Para aquellos para quienes eso no es suficiente, conozcan el Fitbit Versa 4, la última incorporación a la gama de rastreadores de salud: diseñado pensando en el uso diario, este dispositivo de gama alta está repleto de excelentes funciones, todo por € 199.

Por unos doscientos euros puedes llevarte a casa el Amazfit GTR 4, que es un excelente equilibrio entre estilo y funcionalidad: cuenta con una serie de sensores que permiten la monitorización completa de datos, frecuencia cardíaca y monitorización del sueño, sin olvidar los rastreadores de entrenamiento y el monitor GPS de doble banda. Por cincuenta euros extra, puedes hacerte con el Google Pixel Watch, uno de los relojes más elegantes con la ventaja de poder sincronizarlo con tu cuenta de Google, aprovechando todas sus funciones. Plataforma virtual Samsung, Apple y Garmin. El Galaxy Watch 5 tiene mucho a su favor: la pantalla se ha reforzado para resistir los rigores del uso diario, lo que reduce las preocupaciones sobre golpes o abrasiones accidentales, actualizaciones muy apreciadas, tomas de mayor calidad que su predecesor y un precio asequible, 379 €.

Con el Apple Watch Serie 8 (400 euros) estamos ahí: la monitorización básica de la frecuencia cardíaca es excelente, la última incorporación es una rudimentaria función O2 sat, que monitoriza los niveles de saturación de oxígeno en sangre, y también hay un nuevo sensor de detección de calor que permite controlar la temperatura corporal. Garmin Venu 2 Plus es el más asequible Se destaca como una excelente opción de visualización. Con una amplia gama de funciones de seguimiento especialmente diseñadas, ofrece una experiencia excepcional, que se traduce en 449 €.