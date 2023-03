Releer las palabras inmediatamente antes del Roma-Real Sociedad

Todo listo para asumir el reto de entrar Octavos de final de la Liga Europea entre Roma Y real sociedad. Cargados con la importante victoria liguera sobre la Juventus, los giallorossi quieren hacer un buen papel ante su afición ante uno de los equipos revelación de la liga. liga. En la víspera del partido en el Estadio Olímpico, previsto para las 18:45, el entrenador José Mourinho Presente el desafío en una conferencia de prensa, respondiendo las preguntas de los periodistas. Inmediatamente recordó sus palabras.

15:40

Rui Patricio Two Sky: «La Europa League es como la Champions»

Hasta el portero giallorossi Hablar en micrófonos deportes de cielo: «¿Estás portería a cero seguida? No es solo para mí, sino también para el equipo, es importante no encajar un gol. No hemos encajado un gol en casa, tenemos que seguir trabajando, eso es lo más importante». Tenemos que seguir sin encajar». Un gol tanto en casa como fuera. Es un partido importante para nosotros. Creo que la experiencia es importante para prepararnos, pero siempre debemos dar lo mejor. ¿Real Sociedad? Son un equipo duro. Esta temporada la Europa League es como la Champions, hay equipos con calidad. Lo más importante es cómo tenemos que jugar mañana y tenemos que dar lo mejor de nosotros”.

15:38

Mourinho a Sky: «La afición nos da un plus de energía»

El entrenador de los giallorossi también habló por micrófonos deportes de cielo: «Tenemos gente con experiencia, algunos menos. Y jugamos en la conferencia el año pasado, llegamos a la final, eso le da sustancia a esta idea. Es importante saber que hay dos partidos por jugar. A este nivel es «Es muy difícil decidirlo todo después de que se confirme. Que todo se decidirá después de la vuelta. Habrá que gestionar bien estas sensaciones. ¿La Real Sociedad? Son cuartos en la Liga y los tres primeros tienen un enorme potencial económico. Paradójicamente, la Real Sociedad , que tiene menos, hace más. Tiene un sector juvenil importante, jugadores técnicos. Allí nació, jugó y creció el entrenador. No es fácil encontrarle debilidades. ¿Crecimiento de la Roma? El trabajo no cambia. no nos falta organización. Tenemos un juego basado en la organización, estructurado para esconder nuestros problemas y potenciar las fortalezas. Gracias muchachos también «Empatía en el campo incluso en los momentos difíciles. No es que siempre ganemos en casa, sin embargo, creando La empatía con la afición nos da un plus de energía importante. ¿Entrenamiento de mañana? Quizá juegue con los centrales, así podemos jugar contra Abraham y Belotti juntos».

15:25

Rui Patricio: «Estoy orgulloso de tener la Curva Sud detrás»

«Para nosotros es un privilegio sentir el apoyo de la curva detrás de mí, nos da mucha motivación jugar frente a un estadio repleto. Estoy seguro de que mañana podremos contar con su apoyo habitual, va a ser un privilegio volver a escucharlo y ojalá nos puedan ayudar de verdad.” A partir de mañana, cuando comience este importante camino hacia la meta. Así termina la rueda de prensa Roy Patricio.

15:22

Roy Patricio: ‘Smalling es un pilar’

«¿Smalling? Ya ha demostrado ser un pilar de este equipo. Es fundamental para mí y para el equipo. En cuanto a su contrato, no me corresponde a mí hablar de él, pero no puedo dejar de decir que es muy bueno. En a nivel humano, también. Es un muchacho que se merece todo lo mejor posible». .

15:19

Roy Patricio responde a las críticas

“Para mí lo importante es trabajar lo mejor posible, dar lo mejor de mí. Ya llevamos varios partidos sin goles este año, pero lo importante es ganar partidos, si metes goles y no ganas, ese no es el caso. comprometernos al máximo”. Qué se puede. La crítica es parte del trabajo, es importante no distraernos.

15:16

Rui Patricio: «Muchas metas por conquistar»

«¿Hacerlo bien? Es un trabajo que viene de lejos, siempre hay que mejorar y dar lo mejor de nosotros como equipo y como individuo. Caemos menos goles, eso es fruto del trabajo en equipo. Hay que seguir creciendo porque hay muchos objetivos por delante». superar.»

15:13

Comienza rueda de prensa de Ru Patricio

Las palabras terminan Mourinhoque deja espacio para Roy Patricio: “Mañana tenemos una gran noche europea. Espero que la afición nos ayude a ganar, como siempre lo han hecho esta temporada. Les agradezco el apoyo”.

15:11

Mourinho: Dybala está muy ilusionado

«¿Dybala es más completo? Mérito para él y para el equipo. Ha encontrado un grupo solidario y el cariño de la afición. Intento gestionarle físicamente, ha tenido un pasado difícil. Llega muy motivado, motivado para jugar en la Mundial que ganó. Se siente importante porque es importante, y su motivación se renueva. Dije, es un chico extraordinario que merece tanto cariño. Así termina la rueda de prensa Mourinho.

15:07

Mourinho: «No puedo cambiar el ADN de la gente»

“Desde el punto de vista físico creo que estamos en manos de mucha calidad, tenemos un entrenador deportivo y gente que trabaja con él al más alto nivel. Incluso mi forma de trabajar con Salvatore, todos los ejercicios que hacemos siempre tienen un propósito a nivel físico. Creo que a nivel físico lo estamos haciendo muy bien». Entonces, el ADN de las personas es algo que no se puede cambiar: hay jugadores que pueden jugar todos los días. Por nombrar a alguien que ya no juega, Javier Zanetti puede jugar 7 partidos a la semana, y luego hay otros jugadores que han sufrido un poco más en las clasificaciones recientes de la Roma, incluido En esa mi clasificación, hemos sido 6º, 7º el año anterior y 6º el año anterior o 7º de nuevo. : eso no sirve, es un malabarismo donde terminas un punto arriba o abajo, sexto, séptimo, octavo o quinto, no vivas con esa presión, la mente se acostumbra a eso y se acostumbra a estar tranquila por No sentir esta presión. Nos estamos desarrollando bajo una d que tiene muchos aspectos. En el primer año hablamos de grandes partidos, perdimos dos veces contra la Juventus, contra el Milán, contra el Inter. Este año le ganamos a la Juventus y al Interna y empatamos con el Milán. En En este sentido, creo que el equipo ha crecido. mentalmente. Seguir teniendo que ganar tres juegos en una semana es algo con lo que luchamos».

15:03

Mourinho sobre la descalificación

«No hablo de mi inhabilitación hasta el final del juicio. Después de eso no tengo ningún problema en responder un par de preguntas. Pero por el momento, me parece correcto respetar el proceso y no decir nada».

14:57

Mourinho: «Solo hay un Ibrahim que me interese»

«¿Abraham lleva menos goles que la temporada pasada? Solo me interesa uno. Ibrahim, un jugador del equipo que también estaba en el banquillo de la Juventus y celebró el gol en el córner. Marcó. Entiendo que puede marcar más goles, pero «Para mí es más importante el aporte que hace al equipo. En el último partido jugó muy bien durante un cuarto de hora, haciendo lo que necesitaba el equipo. Lo que hace un delantero tiene una relación directa con lo que hace el equipo, en Cremona». «Jugamos mal como equipo. Él y Belotti lo hicieron bien contra la Juventus y eso es lo que espero. Gol o no gol, para mí es importante ver a un jugador en el equipo «Para Abraham fue una semana única en su vida: su nació el primer hijo, tanta alegría, tantas ganas de jugar y meternos goles. Si los dos funcionan bien para el equipo, eso es suficiente para mí».

14:52

Mourinho: Saludos a la Real Sociedad

“Oyarzabal es muy bueno, pero yo soy mucho más que él. Lo más importante es cómo juegan como equipo. Defensivamente están muy bien organizados y arriba no viven solo de la calidad de los jugadores. El sistema juega con facilidad partido a partido o incluso en el propio partido.De 4-4-2 van 4-3-3, dando movilidad a los jugadores de ataque.Es un equipo fantástico, en una liga que conozco bien con tres equipos que tienen potencial económico inigualable con los que vienen después de la fase de grupos de la Europa League donde encontraron al Manchester United y ganaron en Old Trafford, solo puedo felicitarlos.

14:48

Mourinho: «Tuvimos mala suerte en el sorteo»

La Real Sociedad es un equipo excelente y es difícil encontrar sus puntos débiles. Emmanol es sin duda un muy buen entrenador y el equipo está bien organizado tanto defensiva como ofensivamente. Tiene buenos jugadores técnicamente. Terminar cuarto en LaLiga detrás de los tres gigantes es muchas cosas. Tienen alta calidad. No tuvimos suerte en el sorteo. Pero cuando estás en la Europa League, especialmente esta temporada con un campeonato de gran calidad, es difícil. Tienen el mismo respeto por los romaníes que nosotros tenemos por ellos”.

14:45

Comienza la rueda de prensa de Mourinho

El técnico giallorossi entra en sala de prensa: Comienza la rueda de prensa.

14:30

Los Juegos Olímpicos siempre se agotan, el video se vuelve viral

El factor dominio será muy importante para Romacon el que puedes contar Gran apoyo De su afición en el partido ante la Real Sociedad. Stadio Olimpico ha estado jugando durante un año La Roma siempre estuvo agotada en casa: shUna explosión de alegría se extendió por las redes sociales. (Lee todo)

14:15

Roma – Real Sociedad, árbitro

Será el pitido de Suiza Sandro compartidor mandar Roma – Real SociedadPartido de ida de los octavos de final de la Liga Europea. Los asistentes serán sus compatriotas Stefan de Almeida y Bechem Zogai, el cuarto de Lucas Vanderich. Ratón Fedai-san asistido por Lionel Chodi.

14:00

La Roma, un precedente anterior con una selección española

la última vez que fue Roma Caminos cruzados con una selección española en Octavos de final de la Liga Europea Fue en la edición 2019/20, vs Sevilla. En esa ocasión, los giallorossi quedaron eliminados, perdiendo 2-0 en un partido seguido campo neutro.

13:50

Diego Llorente desafía a su ex club

partido especial para Drme refiero a urenteQuién volverá a cruzarse con su ex equipo: «Para mí tendrá un sabor especial, Pasé años inolvidables en la Real Sociedad, serán dos buenos partidos». Luego, cuando se transfiere a Roma: «Me sorprendió el apoyo de la multitud animando al equipo desde el primer momento hasta el último, solo si experimentas todo esto personalmente puedes realmente entender». (Lee todo)

13:40

Datos de Mourinho en la Liga Europea

Mirando las estadísticas, el Roma Tendrá una gran ventaja en el partido de ida. de hecho José Mourinho el tiene Ganó 14 de sus 16 carreras. Local en la Liga Europea. Los únicos dos partidos que no se ganaron debidamente llegaron contra equipos españoles: Celta de Vigo en mayo de 2017 (1-1 con el Manchester United) y Real Betis esta temporada, que venció a la Roma en casa por 2-1.

13:30

Roma-Juventus, el gesto de Dybala a Mourinho

Mientras tanto seguimos hablando de victoria Roma Sobre el juventus En la ronda final de la División I AA Victory sufrir Incluso en el banquillo, conY las cámaras de Dazn al margen que fotografiaron gesto De la gran ex Dybala En los últimos segundos del partido. Eso es lo que hizo. (Lee todo)

13:20

Roma – Real Sociedad, un reto sin precedentes

Roma y Real Sociedad no están no enfrentado en cualquier competición europea. Así que será un desafío sin precedentes entre los dos equipos. Los españoles lo tienen balance De una victoria, dos empates y tres derrotas en seis partidos disputados ante equipos italianos en las principales competiciones europeas. En cambio, los giallorossi solo han obtenido dos victorias en sus últimos 15 partidos contra los oponentes de España, con tres empates y diez derrotas.

13:15

Rui Patricio en una conferencia con Mourinho

Junto a Special One habrá rueda de prensa Roy Patricio. portero portugués No estaba acostumbrado a hablar mucho, pero haría una excepción dado que L crítica recibido en las últimas semanas. (Lee todo)

13:10

Mourinho hablando en la rueda de prensa

En la víspera del partido de ida de los octavos de final de la Liga Europea ante real sociedadEl entrenador de los giallorossi responderá a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa.