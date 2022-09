Reina Isabel, noticia del día: Baño de masas para Carlos III

Las últimas horas de Isabel II: junto a ella sólo Carlo y Anna

A menos de 24 horas de su muerte surgieron detalles sobre la última reina Isabel II: solo Carlos, el hijo mayor y ahora nuevo rey, y la princesa Ana, que ya había estado en Escocia cuando la situación se aceleró, llegaron a tiempo para verla. . Viva.

La transición fue tan rápida que ninguno de los otros miembros de la familia llegó a tiempo para finalmente despedirse de ella.

de acuerdo a correo diario, Carlo, que había llegado en helicóptero desde Windsor, y Anna habían estado a su lado durante los últimos minutos en su lecho de muerte. Luego se les une Camilla, que ha pasado los últimos días del verano no muy lejos, en la residencia de Birkhall, justo en la finca, y que consigue incorporarse al grupo en el último momento, con su asistente personal, Angela Kelly, y un médico.

Los otros dos hijos de la reina, Andrew y Eduardo, estaban en Londres y no llegaron a tiempo. La esposa del príncipe William y Sophie, la condesa de Wessex, amada por la reina, también llegó en avión desde Berkshire a Aberdeen y luego a Balmoral. El grupo familiar llegó a Escocia a las 4:00 p. m., pasando las puertas de Balmoral en un Range Rover conducido por William una hora más tarde. Aunque el Palacio de Buckingham no ha confirmado la hora de la muerte, es posible que no hayan podido ver a la Reina antes de su muerte. Por otro lado, el Príncipe Harry no se unió a la familia hasta la noche, pero estaba solo. Su esposa Megan se quedó en Londres para respetar la intimidad de la familia; La esposa de William, Kate, se quedó para cuidar a sus tres hijos, quienes ayer pasaron su primer día en la nueva escuela de Windsor.