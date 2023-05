Reglas, límites y costos actualizados para toldos en viviendas unifamiliares o condominios y bonos disponibles en 2023

¿Qué reglas, límites y costos actualizados de paracaídas y bonificaciones individuales o combinados están disponibles en 2023? Son muchas las normas vigentes en 2023 en cuanto a la instalación o sustitución de toldos, ya sea en una vivienda unifamiliar, adosada o apartamento, así como también hay muchas bonificaciones que aún se pueden utilizar. Veamos cuáles son en detalle.

Reglas y límites para ganar dinero solo en una sola casa o condominio

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, Para instalar sombrillas en la casa, ya sean edificios o sombrillas que se colocan en una casa, hay algunas reglas A seguir especialmente a la hora de instalar toldos en viviendas residenciales.

Si esto es cierto La instalación de la marquesina, ya sea en una vivienda unifamiliar o en una vivienda residencial, forma parte de las intervenciones de construcción gratuitas.por lo que no necesita permisos y autorizaciones administrativas especiales y solo necesita proporcionar la conexión realizada por un técnico calificado (CILA) y ni siquiera informar al administrador del condominio para instalar los toldos, se pueden establecer algunos límites para los toldos en el condominio .

En realidad, cuando decides Poniendo sombrillas en la casa de condominio O simplemente cámbialo, es bueno saberlo. Siempre se deben respetar las disposiciones relativas a la decoración arquitectónica del edificio común.. De hecho, los condominios son libres de colocar sombrillas en el balcón, pero por respeto a la decencia arquitectónica de un edificio residencial, debe elegir un modelo de toldo similar al de otros condominios, con el mismo color, tamaño y tipo similar. Para no cambiar la llamada decoración arquitectónica del edificio.

Evidentemente este es un límite inesperado para aquellos que deciden colocar toldos en una misma casa y que tienen total libertad para elegir el modelo que prefieran. Otro límite válido para quienes deben colocar o reemplazar toldos en casa en condominio pero no válido para quienes deben colocar toldos en una sola casa es el límite establecido por regulación contractualEsto es lo estipulado por el constructor y el propietario al momento de comprar la casa.

Las normas contractuales pueden, de hecho, imponer los colores, las dimensiones e incluso la tela que se utilizará para la marquesina y estas son obligaciones que los condominios siempre deben respetar y que no pueden eludir, de lo contrario corren el riesgo de tener que quitar la canopy porque no respetan las disposiciones de la regulación contractual.

¿Cuáles son los costos de instalar sombrillas en una casa o condominio?

Los costos de instalar o reemplazar toldos en una sola casa o condominio varían según varios factores. De hecho, no hay costes fijos para poner toldos en casa porque no hay modelos individuales sino que los costes varían en función de los modelos, tipos, tejidos, tamaños, etc.

Dependiendo de los tipos de toldos disponibles en el mercado, los costos que varían en promedio pueden ser los siguientes:

Para las persianas verticales, que son convenientes para espacios reducidos, los costes oscilan entre los 50-60 euros el metro y hasta más de 100-150 euros;

Para estores enrollables, toldos que giran en torno a una pieza metálica situada en la parte superior y que se abren con la tela tensada sobre una varilla tubular situada en la parte inferior, que pueden abrirse y cerrarse manual y electrónicamente de forma manual, con costes que van desde unos 80 euros para cortinas de 120 x 250 cm y hasta 200 euros aprox;

En cuanto a los toldos empaquetados, compuestos por un marco de aluminio montado sobre postes frontales de tela corredera, que pueden abrirse y cerrarse tanto de forma manual como electrónica, los costes oscilan entre los 50-60 euros el metro y unos 100 euros para los tipos más caros;

Para las cortinas de acrílico, un tejido que garantiza la impermeabilidad, evita la formación de moho y garantiza una excelente protección frente a la luz solar, el coste medio ronda los 60-70 euros el metro;

Para sombrillas que pueden alcanzar los 4 metros de largo, el precio ronda los 200 euros;

Para los paraguas desplegables, que son paraguas que descienden verticalmente, el coste ronda los 80 euros;

Para las perogetendas (que te permite tener un dosel que se puede abrir o cerrar cuando quieras, las pergotendas también pueden ser de diferentes materiales, por ejemplo en policarbonato, en tela, en vinilo transparente o en PVC) los costos fluctúan entre 80 y alrededor de 500 euros el metro cuadrado.

¿Qué recompensas están disponibles en 2023 por colocar toldos en una sola casa o condominio?

Hay muchas recompensas disponibles en 2023 por colocar toldos en una casa o en un condominio, Pero sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y requisitos. El primer bono del que disponen quienes deciden poner o cambiar toldos en una vivienda unifamiliar o apartamento esecobonus, que prevé una deducción fiscal del 50% de gastos incurridos hasta 60.000 € por unidad de inmueble divididos en 10 cuotas anuales iguales, válidos para la compra e instalación de todas las pantallas solares exigidas por la ley para la protección solar, aplicables a la instalación de persianas verticales, enrollables, venecianas, exteriores con abatibles o brazos enrollables, persianas Persianas para claraboyas, contraventanas abatibles, venecianas o enrollables.

En particular, para obtener el bono ambiental, los paracaídas deberán ser de los siguientes tipos:

pantalla de teléfono móvil, que se puede abrir y cerrar;

La visera se aplica en el exterior, se combina con o se coloca en el interior de la ventana;

Protección solar para proteger la superficie del vidrio.

Consultando el sitio web de Enea, puede familiarizarse con todos los requisitos técnicos específicos que deben cumplir los protectores solares para poder beneficiarse de la bonificación, a saber: tener, si es posible, la marca CE, y cumplir con las leyes y regulaciones nacionales y locales relacionadas con este tema de la seguridad y la eficiencia energética.

Los costes elegibles para una bonificación ambiental por toldo también incluyen los relacionados con:

desmantelar y desechar los viejos sistemas de blindaje;

suministro, instalación e instalación de productos;

Asistencia profesional para la documentación técnica necesaria, para la supervisión de obras, etc.;

Obras temporales y complementarias.

Para obtener un ecobonus por colocación solo en vivienda unifamiliar o en vivienda residencial, deberá presentar la solicitud en la web de Enea en el plazo de 90 días desde la fecha de finalización de la obra o ensayo, adjuntando la documentación pertinente.

Superbonus 110%-90% también está disponible para colocar toldos en una sola casa o en un condominioporque se trata de sistemas que actúan sobre el rendimiento energético del edificio.

No obstante, para beneficiarse del superbonus del 90%, la instalación de toldos en la vivienda deberá realizarse conjuntamente con la obra de hincado, un aislamiento térmico de elementos opacos que comprenda al menos el 25% de la superficie de dispersión de todo el edificio, y la sustitución de sistemas de climatización de invierno (exclusivamente del tipo central de unidades residenciales) por calderas de condensación (con una eficiencia al menos igual a la clase de producto A), o por bombas de calor (también en la función híbrida).