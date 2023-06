Regina publica una nota de propiedad de 1914

Respecto a los rumores sobre el desarrollo de la empresa, Phyllis Salahadini declara: «La etapa de emergencia del club que comenzó con la toma de posesión, la fusión deportiva y la liquidación de deudas del año pasado ha terminado. Hoy Reggina es un club formado por hombres y mujeres de gran valor, apoyado por su extraordinaria afición, que respeta profundamente el rumbo señalado por los tres plan anual que anuncié hace un año. En el proceso, se prevé que una vez que se complete esta primera fase, el club tendrá que labrarse una nueva estructura para lograr los ambiciosos objetivos. Estoy orgulloso de estar involucrado en salvar equipo, asegurar el club y el inicio de su ambicioso proyecto. Lo he hecho con el corazón y compromiso de los que aman su tierra. Por ello, me puse a disposición para entablar conversaciones con todo aquel que mostrara interés por la empresa, con el objetivo de continuar el rumbo exitoso que habíamos iniciado y hacer crecer aún más nuestro territorio y nuestra querida Regina. proyecto para determinar los órganos de administración y organización.Toda la directiva esta etapa con rigor y gran sentido de la responsabilidad, sabiendo superar hasta los momentos más complejos de este año.Especial agradecimiento al presidente Marcelo Cardona que, con su dirección, ha liderado el club a los resultados de hoy. A raíz de la transparencia que siempre ha caracterizado el nuevo curso de Regina, me aseguraré de brindar información oportuna sobre el desarrollo de las conversaciones para vender el club.«.