Red Light MasterChef: Los jueces con la boca abierta El ex chef de Miss Italia no se dio cuenta

escándalo un masterchef italia, una historia de fondo con una caída de luz roja en la cocina más famosa del mundo de la realidad. Un concursante deja atónitos a los tres jueces.

No puedo negar que lo digo desde Reality show sobre el mundo de la cocina El más famoso de todos en la pantalla chica en nuestro país también, si es que literalmente algo. Vistas en todos los colores. Y por color no nos referimos exactamente a los de Verduras coloridasque se utiliza a menudo en platos salados preparados en competición.

Desde su primera versión hasta hoy i jueces ellos tambien a menudo cambiaexcepto Veterano bruno barbieri, quien siempre se ha distinguido por ser un hombre honesto pero al mismo tiempo capaz de infundir confianza y seguridad con su vitalidad. el Un premio en juego Para el ganador es sin duda muy atractivo.

Eso es mucho dinero, en general. el total a 100.000 euros y publicar su primer libro de cocina, pero hay que llegar no es muy facil. No en vano, además de las dificilísimas pruebas que componen los distintos episodios del programa, también es necesario respetar las estrictas reglas, entre las que se encuentra ser absolutamente el primero. Cocineros estrictamente aficionados.

Un ex participante lo dibujó un poco difícil

Además, como bien podemos ver en curso de ediciones Hasta ahora, otro paso muy importante es Pasar las muy rigurosas selecciones iniciales.. Aquí es importante como primera cosa, además de presentar una buen plato al nivel de la gusto Residencia en estética La pintura deja una buena impresión de tu presencia.

Por lo tanto, es necesario en este caso no parecer indebidamente descortés, a fin y quizás de evitar personalidades excesivamente exuberantes o no tomar en serio lo que está sucediendo. Un error sensacional que casi lleva a un escándalo, aunque de manera completamente inconsciente, fue cometido por un chef ambicioso llamado María CristinaTambién es ex finalista. señorita italia y compañía Zicino dorado.

Sabor muy «llamativo»

Mientras preparaba el plato, la niña, como se mencionó anteriormente, había cometido un gran error que resultó en lo que muchos YouTubers ahora definen como degustaciones de comida glotona y alta en calorías. alimentoY O, tal vez a propósito, la niña, con la intención de limpiarla, profusamente lamiendo cuchara con quien estaba preparar la salsa.

Obviamente, los jueces no tenían mucha razón en absoluto, ya que esto es estrictamente contra la ley. Reglas de higiene Persianas en la cocina. María Cristina Trató de disculparse y se rió diciendo que era parte de la degustación. A pesar de todo el veredicto fue claro: la niña recibió tres No Y pronto se hizo añicos su sueño de participar en el reality show.