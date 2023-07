Recuperación de Ferrara, nuevo esquema industrial 575 millones

La compañía repartirá unos beneficios de hasta 70 millones y para 2027 prevé que el valor de la producción supere los 2.000 millones

Bonifiche Ferraresi acelera su paso, aprobando un nuevo plan industrial para el período 2023-2027 en el que pretende fortalecer su presencia en la cadena agroindustrial nacional a través de adquisiciones, fusiones y mirando al exterior con el nacimiento de BF International. Para financiar sus proyectos, el Consejo de Administración presentará a la Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo 27 de septiembre la ampliación de capital destinada a los accionistas existentes por importe de 300 millones de euros. Luego venderá activos por unos 200 millones, completará la venta del 49% de Bonifiche Ferraresi y venderá minoritarios en otras empresas que se llevarán a cabo en el transcurso del plan hasta 2027. Finalmente, BF prevé el uso de instrumentos apalancados por unos 75 millones. Esto se puede leer en la nota de progreso del nuevo plan.

Además del desarrollo del sector agroindustrial, el magnate de las semillas y los consorcios agrícolas en Italia, el nuevo plan BF tiene como objetivo iniciar el camino de la internacionalización y crear una oferta de formación e investigación en el campo de la tecnología agrícola a través de la creación de la Universidad BF de Jolanda di Savoia (Fe).

Dividendos de hasta 70 millones

Por tanto, Bf espera distribuir dividendos de forma creciente hasta alcanzar una bonificación total de más de 70 millones de euros a lo largo del plan. En cuanto a la ampliación de capital, si los accionistas dan el visto bueno a finales de septiembre, BF espera que se complete a finales de 2023. No se esperan nuevos accionistas por el momento, pero las acciones no suscritas pueden ofrecerse a terceros. Algunos de los accionistas de BF ya expresaron su apoyo para respaldar el aumento de capital. En particular, Dompé Holdings, Intesa Sanpaolo y Arum, que poseen un total del 50,18% del capital social de la sociedad, se comprometen irrevocablemente a ejercer íntegramente todos los derechos de opción devengados. Equita y JP Morgan serán los asesores de mercados de capital en el acuerdo.

«Este plan – explica el director general Federico Vecchione – Se beneficia de la tendencia de crecimiento continuo que BF Group ha desarrollado desde sus inicios. Las inversiones previstas para el quinquenio, que ascienden a unos 575 millones de euros -apunta la nota- permitirán una mejora progresiva de los principales indicadores económicos y financieros con un valor de producción proyectado en 2027 superior a los 2.000 millones de euros y un Ebitda superior a los 150 millones.