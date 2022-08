¿Recuerdas a Fiorita Marie, la profesora de actuación en Amici? Esto es lo que hace hoy para ganarse la vida.

Fiorita Marie fue profesora de actuación para los alumnos de la Escuela Amici di Maria de Filippi. ¿Sabes lo que le pasó a ella? decirte

Fiorita Marie es una famosa actriz de teatro y cine. Nacida en Florencia el 19 de julio de 1942, debutó en la televisión a una edad muy temprana. Tenía solo 19 años, de hecho, cuando participó en el drama televisivo. Marqués Rovoletto. En los años siguientes trabajó en televisión, cine y teatro, y también intentó hacer carrera como director. También fue cantante: en 1979, de hecho, se lanzó su disco solo me gusta esto.

A lo largo de los años, la actriz ha trabajado con muchas personalidades del mundo del teatro y el cine: desde Leo Gullotta hasta Philippe Leroy, pasando por el gran Vittorio Gassman. Los aficionados a la pantalla chica seguramente la recordarán por participar en el concurso de talentos de Maria De Filippi. amigos. Durante años, Fiorita Marie fue la maestra de recitación y actuación de la escuela. Participó en él desde la primera versión, cuando el programa aún se llamaba serán famosos. La actriz fue tutora representativa del talento hasta la octava edición, 2009.

¿Qué pasó con Fioretta Marie?

Desde la novena edición, la actriz ya no ejerce el papel de maestra en una escuela Amigos de María de Filippi. La razón es bastante simple: desde 2009, la actuación y el casting ya no se consideran en las transmisiones. Desde ese año, los concursantes del concurso de talentos presentado por Maria de Filippi son solo cantantes y bailarines. Fiorita Marie no estuvo de acuerdo con esta elección: durante una entrevista con los micrófonos de la estación de radio RTL 102.5.0 ActualizarLa actriz afirmó que los temas que estudia también son fundamentales para cantantes y bailarines. Para los primeros, de hecho, la dicción es fundamental y para los segundos, las lecciones de actuación pueden ayudar a mejorar sus habilidades expresivas.

A pesar de su separación de Amici, Fiorita Marie no dejó de actuar. La última película en la que estuvo, de hecho, es de 2021: Hablemos de ello. A diferencia de esoDirigida por Max Nardari. Además, la actriz y directora florentina es también directora artística del Festival de Actores ACT Italia. No se sabe mucho sobre su vida privada: la artista no es activa en las redes sociales y no habló mucho sobre sus relaciones. Basado en informes YouPelículasSin embargo, estuvo vinculada al cantante Armando de Raza, con quien tuvo una hija. Actualmente, ella no parece estar tratando con nadie.

