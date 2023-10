Recibos, 20 euros extra por cortar la tarta | La aterradora historia de fondo del famoso recinto de Palermo

Esto es lo que pasó en el famoso estadio de Palermo. Veinte euros extra por cortar una tarta sencilla. increíble.

Sabemos muy bien que esto ha sucedido en los últimos meses. Aumento casi completo de los precios. Por ello, bares y restaurantes se han visto obligados a aumentar las cifras de sus cartas. Pero muchas veces demasiado es demasiado. Caer en una estafa es muy sencillo. Lo que llamó la atención de los medios fue el impactante hecho ocurrido En un conocido club de Palermo. Esto es lo que mi empleador tuvo el coraje de hacer.

La crisis económica ha provocado en nuestro país Un aumento en los precios de casi todos los productos básicos..

Gas, gasolina, electricidad, comida y bebida, todo parece haber llegado Precios nunca antes vistos. Inevitablemente, los bares y restaurantes se vieron obligados a aumentar los precios para mantenerse al día con el nuevo mercado. de todos modos, Los propietarios de estas empresas tienden a querer ganar dinero con ellas., dejando así al pobre cliente completamente engañado. Este verano escuchamos todo tipo de cosas en las noticias y en Internet. Después de los recibos locos Parece que aún no han llegado al final..

En realidad, esto es lo que pasó en Palermo. Una copia del recibo Sorprendí a todos.

Solicitud impactante de Palermo

Después de los dos euros extra por partir la tostada en dos en el Lago Como, Parece que las solicitudes locas continúan.. Como se mencionó anteriormente, la triste historia sucedió En un lugar conocido de la ciudad de Palermo.. Veinte personas acudieron al lugar para celebrar un cumpleaños cuando recibieron un recibo Con una redacción realmente horrible..

Pues sí, le preguntó al local. 20€ adicionales a repartir la tarta por cliente. No hace falta decir que esto no pasó desapercibido.

La foto que se difundió en Internet.

Después de ver este número adicional, los clientes tomaron una decisión inmediatamente. Para publicar una imagen del recibo en la web. No hace falta decir que el asunto se difundió de inmediato y sorprendió a todos. Después de unos 120 euros Para la hamburguesa, la coca cola, la cerveza, el agua y la pizza, el lugar tuvo las agallas de pedir 20 euros más por un trozo de tarta muy pequeño. A día de hoy, los propietarios no se han pronunciado sobre este asunto. Esto todavía no está justificado.. ¡Por otra parte, en estos casos no se puede recurrir realmente a la crisis económica!

¿De qué lado estás? ¿Quiénes son los clientes del Restaurante 20 Palermo o quiénes son sus dueños?