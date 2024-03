Recibiste un correo y una sorpresa que me rompió la mente y los sentimientos en el último episodio – Diario

Después de ocho semanas de grandes emociones e historias conmovedoras de gente corriente, otra edición de… Tienes un nuevo correo, el vigésimo séptimo en la historia de la retransmisión conducido por Maria De Filippi. El invitado especial del sábado 16 de marzo es Extrañé mi menteprotagonista de la famosa serie de televisión. Tierra amargaque ahora también ha llegado a su fin.

La historia de Roberta en el último episodio de Tienes un nuevo correo

Roberta es una joven fuerte y decidida, que creció con su madre Antonella tras la temprana muerte de su padre, quien falleció con sólo 45 años. Roberta, la chica sentimental que le dijo a Maria De Filippi, era así Una infancia feliz, aunque humilde. La familia se vio obligada a vivir durante muchos años en un sótano en ruinas en las afueras de Roma.

«Mi madre siempre trabajó mucho, limpiando y haciendo horas extras.. Llegó a casa y estaba cansada. Siempre le duelen las muñecas. Siempre traté de ocultar cualquier rastro de cansancio y sufrimiento. Noté que sus manos siempre estaban hinchadas. Ella siempre estuvo ahí para mí y para mi hermana como si nunca hubiera ido a trabajar. Mi madre me enseñó todo: honestidad, amor y disfrutar de las pequeñas cosas”.

«Estoy aquí para darte las gracias. – explicó Roberta a la audiencia. Tienes un nuevo correo – Gracias, aunque cuando me casé tuve que comprar mi vestido de novia a plazos. Si pudiera le daría el mundo porque ella me lo dio.“Palabras sinceras y afectuosas que conmovieron a presentes y espectadores.

La emoción aumentó luego de que Antonella llegó al estudio, donde escuchó a su querida hija decirle a través de la famosa pantalla de mensajes: “Eres mi mejor amiga de siempre porque eres hermosa, estás sola y estás en casa. Nunca sientas que eres una carga para mí, mamá, estás loca.Para agradecerle específicamente los sacrificios, el apoyo y todo el amor que recibió, Roberta decidió honrar a su madre con un verdadero regalo.

Furkat Balali sorpresa Tierra amarga

Detrás de escena, escuchaba la historia de Roberta y Antonella Furkan Balali, el actor y rostro de Fikret, uno de los personajes más seguidos de la famosa serie turca. Tierra amarga. Balali tenía lágrimas en los ojos al ver los sentimientos de Antonella. No pudo contener las lágrimas Cuando llega el momento de abrazar a una mujer.

El actor entregó un premio a esta madre tan especial: “Para un actor, el premio más importante es el Oscar, pero la heroína de esta noche eres tú. Te mereces el premio a la mejor madre de todos los tiempos.Y dicho esto le entregó una estatuilla a Antonella.

Pero las sorpresas no terminaron, había algo más grande escondido dentro de la estatua dorada: «En este regalo se esconde una sorpresa porque la mejor madre no merece una simple cosa. Aquí hay una cosita, una sorpresita», el actor No se mostró al público, pero por los comentarios de Antonella se puede imaginar que fue un apoyo económico. Para gastar para consentirte un pocodespués de una vida dándolo todo por sus hijas.