Ray, en estas horas llegó el anuncio en el rostro de la empresa: “Se lo llevó el tumor” | Tenía sólo 68 años.

Un anuncio duro para la empresa: la enfermedad se ha apoderado de uno de los rostros más competentes de la televisión y Ray hace balance de su larga carrera

Anunciar la enfermedad en la televisión fue una advertencia, y quizás la conciencia que surge cuando el cuerpo comienza a renunciar a ella. Quién sabe qué sucede durante la enfermedad en los días previos a la muerte.

¿Qué tan consciente estás de lo que está pasando? ¿Qué tan bien es capaz el cuerpo de comunicar su dolor, y quizás su advertencia, a una mente aún alerta?

Un gran periodista italiano sabía desde hacía tiempo que no le quedarían muchos días; Esto también pasó con Michela Murgia, que estuvo activa hasta el final en sus guerras sociales.

tumor, La enfermedad de la época extingue un cuerpo sano lentamente, con dificultad y muy silenciosamente. Esto también le pasó al periodista de Al-Rai. Fue invitado el pasado 28 de abril por Fabio Fazio a Che Tempo che Fa en Canale Nove.

El conductor de Che Tempo che Fa murió de cáncer a los 68 años: lo dijo en TV

Las declaraciones del invitado recibieron una amplia cobertura mediática, hasta tal punto que acabaron en primera plana a la mañana siguiente. Franco Di Mare lo había anunciado delante de toda Italia: “Tengo un tumor muy grave, mesotelioma.: Se contrae al inhalar partículas de amianto. «Sólo me queda un poco de vida, pero aún no ha terminado».

Lo contó conscientemente, pero no resignado, pero también tenía claro que lamentablemente no le quedaría mucho tiempo. Menos de un mes después, murió en la cama de su casa: ya no quedaba nada que se pudiera hacer para tratar su tumor. El amianto que respiró durante el largo tiempo que pasó cerca de las trincheras, y en todos los lugares que fue a investigar, lo apagó como un campeón.

Franco Di Mare murió de cáncer: inhaló una gran cantidad de amianto durante viajes de negocios

Una vida dedicada al trabajo, que si se hace con pasión sigue siendo un gran logro una vez que miras hacia atrás con la conciencia de que hiciste lo que querías desde dentro. El periodista claramente estaba sufriendo en esa ocasión. Repasó su relato y denunció lo que calificó como indiferencia de la empresa. Quien no respondió a sus solicitudes de estatus de servicio.

“Todos los grupos gobernantes han desaparecido, no el actual, sino los antiguos”, declaró, y poco antes de su muerte se liberó de la enorme carga y la condenó ante toda Italia. “Puedo entender que hay razones legales y sindicales, pero le pedí a Ray que consiguiera mi hoja de servicios, que es mi derecho, y los lugares en los que he estado, para poder intentar preguntar a los sindicatos qué hacer… Ellos tienen Todos desaparecieron”.

El director general de la compañía, Roberto Sergio, quiso recordar que Por eso, apenas llegó la noticia de su fallecimiento: “Creo que es justo recordar a mi colega Franco Di Mare. Era un profesional extraordinario, un periodista de investigación, reportero, presentador, director, director”, explicó, explicando que. ella tuvo conversaciones personales con él luego de la denuncia para aclararlo con todo cariño.