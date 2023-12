Las 10 Mejores ratones logitech del 2024: Tus Mejores Opciones

¿Estás buscando consejos autorizados sobre cómo elegir la mejor ratones logitech? Los expertos han elaborado una lista de los más vendidos en Italia en 2024.

Logitech G203 LIGHTSYNC Ratón USB Gaming con Iluminación RGB Personalizable, 6 Botones Programables, Captor 8K para Gaming, Seguimiento de hasta 8,000 DPI, Ultra-ligero - Negro 47,99 €

24,90 € disponible 31 new from 24,90€

24 used from 18,01€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características SENSOR PARA GAMERS: Seguimiento ultrapreciso gracias al sensor de 8000 DPI. Alterna entre los 5 perfiles de configuración, así como el mapeo de pantalla con el G HUB, para un rendimiento más estable

LIGHTSYNC RGB: Gracias a sus 16,8 millones de colores, tendrás el arco iris al alcance de la mano. Combina patrones y juega con efectos ópticos que se adaptan a todos tus estados de ánimo

DISEÑO PARA GAMERS: Su sencillo diseño de 6 botones ofrece una experiencia de juego única. Cómodo y resistente, facilita un control total. Además, permite programar tareas con botones configurables

RESISTENCIA MECÁNICA DEL RESORTE DEL BOTÓN: Los botones mecánicos se apoyan en resortes metálicos de lo más resistentes. Los clics son muy precisos y te ofrecen retroalimentación para adaptarse a ti

CONFIGURACIÓN PERSONALIZABLE: Compatible con el software de juego Logitech G HUB con el que podrás personalizar tu configuración. Elige entre 200 y 8000 DPI para una precisión y agilidad jamás vistas

Logitech G502 HERO Ratón Gaming con Cable Alto Rendimiento, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Peso Personalizable, 11 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro 92,99 €

46,74 € disponible 37 new from 46,74€

51 used from 33,83€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Sensor HERO 25K: la próxima generación del sensor óptico HERO brinda una nueva precisión a su mouse de hasta 25,600 DPI sin generar suavizado, filtrado ni aceleración. Tasa de informe USB: 1000 Hz (1 ms).

11 botones programables y rueda de desplazamiento ultrarrápida de modo dual: el mouse para juegos con cable Logitech G le brinda una personalización completa de su configuración de juego.

Peso ajustable: ajuste el deslizamiento de su mouse. cinco pesos de 3,6 g vienen con el mouse con cable G502 HERO para encontrar la configuración perfecta y optimizar su rendimiento de juego.

LIGHTSYNC RGB: la tecnología LIGHTSYNC le brinda iluminación RGB totalmente personalizable, sincroniza animaciones y efectos de iluminación con sus otros dispositivos Logitech G. Aceleración máxima: > 40 G.

Sistema de tensión de botón mecánico: cada clic es más nítido y confiable gracias a un sistema de tensión mecánica con resortes y pivotes en los botones izquierdo y derecho.

Logitech G305 LIGHTSPEED Ratón Gaming Inalámbrico, Captor HERO 12K, 12,000 DPI, Ultra-ligero, Batería de 250h, 6 Botones Programables, Memoría Integrada, PC/Mac - Negro 43,86 € disponible 14 new from 43,86€

52 used from 27,95€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Sensor HERO: El sensor HERO de próxima generación ofrece hasta 10 veces más eficiencia energética que las generaciones anteriores. Este sensor óptico es capaz de una precisión y capacidad de respuesta excepcionales con una precisión de 400 ips y una sensibilidad de hasta 12.000 DPI.

Tecnología Inalámbrica LIGHTSPEED: La latencia hace la diferencia, LIGHTSPEED es una solución inalámbrica de calidad profesional que ofrece un rendimiento similar al de la tecnología con cable

Duración de Pilas Extralarga: El sensor HERO y la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED ofrecen una eficiencia extrema, permite hasta 250 horas de uso con una sola pila AA

Ultra-Ligero: En Logitech G, un ratón inalámbrico para gaming no tiene que ser pesado. G305 es muy ligero, apenas pesa 99 gramos con su diseño mecánico ligero y al uso ultra eficiente de la pila

Juega en Cualquier Lugar: El diseño ligero, compacto y duradero, y el almacenamiento integrado para el nano receptor USB hacen de G305 un gran compañero de viaje

Logitech M90 Ratón con Cable USB, Seguimiento Óptico 1000 DPI, Ambidiestro, PC, Mac, Portátil, Negro 10,99 €

7,39 € disponible 32 new from 6,08€

4 used from 7,00€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Sencillo de Configurar y Usar: No hay necesidad de instalar software con el ratón M90 Logitech. Como tiene cable, se puede conectar a un puerto USB y usar inmediatamente

Seguimiento Óptico de óptima Definición: Con 100 DPI tiene un control de cursor fiable y uniforme para el seguimiento preciso y la fácil selección de texto

Fabricado por Logitech: Logitech es expertos en ratones. Se ha creado con la calidad y el diseño que hemos aplicado a más de mil millones de ratones, más que ningún otro fabricante

Pasa al Nivel Óptimo: El ratón inalámbrico M330 Silent Plus es hecha para la mano derecha y ofrece un mundo de silencio

Compatibilidad: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.5 posterior, Linux kernel 2.6+, Chrome OS, se necesita un puerto USB

Logitech M185 Ratón Inalámbrico, 2.4GHz con Mini Receptor USB, Batería de 12 Meses, Seguimiento Óptico con Resolución de 1000 dpi, Ambidiestro, Compatible con PC, Mac, Portátil - Gris 19,99 €

12,90 € disponible 15 new from 12,90€

23 used from 12,26€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Ratón Compacto: con una forma cómoda y contorneada, este ratón inalámbrico ambidiestro de Logitech se adapta tanto a la mano derecha como a la izquierda y es superior a un touchpad

Duradero y Fiable: el ratón USB cuenta con una rueda y hasta 1 año de duración de la batería (2) gracias a una función de modo de suspensión inteligente, y viene con la batería AA incluida

Compatibilidad Universal: el ratón Logitech funciona con tu PC Windows, Mac o portátil, por lo que no importa el tipo de ordenador que tengas o que compres, este ratón será compatible

Simplicidad Plug and Play: conecta el pequeño nano receptor USB y empieza a trabajar rápidamente, con una conexión buena y fiable con tu ratón inalámbrico y un radio de hasta 10m (5)

Mejor que Touchpad: según un estudio, los usuarios de pc portátil que eligieron M185 en vez de touchpad fueron 50 por ciento más productivos (3) y trabajaron 30 por ciento más rápido(4)

Logitech MX Master 3S - Ratón Inalámbrico Performance con Desplazamiento Rápido, Ergo, 8K DPI, Funciona sobre Cristal, Clics Silenciosos, USB-C, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome - Grafito 135,00 €

91,41 € disponible 57 new from 91,41€

66 used from 78,87€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Para cualquier superficie con 8K DPI: un ratón para PC MX Master 3S para trabajar en cualquier lugar, incluso sobre cristal (1) con el sensor mejorado de 8000 DPI y la sensibilidad personalizable

Rediseñado con clics silenciosos: el ratón MX Master 3S Bluetooth introduce Quiet Clicks, que ofrece la misma sensación de satisfacción pero con un 90 por ciento menos de ruido de clic (2)

Desplazamiento Magspeed: ratón de ordenador silencioso con gran velocidad y precisión gracias al desplazamiento MagSpeed, 90 por ciento más rápido (3), 87% más preciso(4) y silencioso

Diseño ergonómico: trabaja cómodamente con un ratón de precisión que presenta una silueta elaborada para una postura más natural de la muñeca y unos controles para el pulgar adecuadamente situados

Software de personalización: personaliza los botones y optimiza tu flujo de trabajo con perfiles específicos de la aplicación en el mejorado Logi Options+ (5)

Logitech M330 SILENT PLUS Ratón Inalámbrico, 2.4GHz, Nano Receptor USB, Seguimiento Óptico, Resolución 1000 dpi, Batería de 2 Años, Compatible con PC, Mac, Portátil, Chromebook - Negro 47,99 €

20,28 € disponible 35 new from 20,28€

19 used from 19,06€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Clic más Silencioso: la tecnología SilentTouch de Logitech reduce los sonidos de clic en un 90 por ciento y provee un rendimiento de calidad, para que sientas cada clic sin escuchar nada

Diseñado para ofrecer Comodidad: con laterales contorneados hechos de goma suave, el ratón silecioso M330 SILENT PLUS está hecho para ofrecer un uso cómodo a los usuarios diestros

Larga Duración: ratón inalámbrico con una duración de batería de 24 meses(2); entra automáticamente en estado de suspensión cuando no lo usas, para poder concentrate en tus tareas

Seguimiento Óptico Avanzado: con un alcance de hasta 10 m(3), este ratón proporciona una precisión de calidad y un control de cursor inteligente sobre casi cualquier superficie

Plug and Play: conecta el mini receptor USB a tu ordenador Windows, Mac, Chrome, OS o Linux y olvídate de él. Agrega más dispositivos inalámbricos compatibles usando el mismo puerto USB

Logitech Lift Ratón Ergonómico Vertical, Inalámbrico, Bluetooth o receptor Logi Bolt USB, clics Silenciosos, 4 botones, compatible con Windows/macOS/iPadOS, portátil, PC - Grafito 81,99 €

69,50 € disponible 35 new from 69,50€

5 used from 60,00€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Vente arriba con Lift: Anima tu escritorio con el Ratón Ergonómico Vertical Lift de Logitech. Adecuado para manos pequeñas y medianas

Comodidad en la palma de tu mano: descansa tu mano sobre el ratón vertical Lift durante todo el día, con un agarre de textura suave y apoya también el pulgar para una comodidad de nivel superior.

57 grados de alivio: la forma vertical de Lift ayuda a que tus muñecas sientan el efecto “ahhh”, además de fomentar una postura natural del antebrazo. Comodidad y productividad, todo el día

Déjate llevar por la concentración más relajante: acostúmbrate al trabajo con un ratón inalámbrico para ordenador con botones personalizables, clics silenciosos y una SmartWheel para un desplazamiento suave

Certificación Ergo: el ratón vertical inalámbrico Lift fue diseñado, desarrollado, probado y aprobado bajo criterios establecidos por especialistas de la ergonomía

Logitech G G502 X Ratón con cable - LIGHTFORCE, Botones principales híbridos óptico-mecánicos, Captor gaming HERO 25K, compatible con PC - macOS/Windows - Negro 94,99 €

57,24 € disponible 23 new from 57,24€

21 used from 51,88€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Icono reinventado: a partir del legado del diseño más popular de Logitech, el ratón para gaming con cable G502 X se ha redefinido y rediseñado con las últimas innovaciones para gaming

Interruptores LIGHTFORCE: la tecnología de botones híbridos óptico-mecánicos ofrece velocidad y fiabilidad, así como un accionamiento preciso con una respuesta nítida

Sensor HERO 25K para gaming: preciso hasta la submicra para una exactitud de precisión con cero suavizado/filtrado/aceleración para un alto rendimiento de gaming siempre en el ordenador

Botón de cambio de DPI rediseñado: este ratón óptico cuenta con un botón de cambio de DPI reversible y extraíble para una personalización precisa en función de su agarre y preferencia

Rueda de desplazamiento de doble modo: pasa de un giro libre rápido a uno preciso línea por línea, y se inclina hacia la izquierda y la derecha para obtener dos controles adicionales personalizables

Logitech MK270 Combo Teclado y Ratón Inalámbrico para Windows, 2,4GHz Inalámbrico, Ratón Compacto, 8 teclas multimedia y de acceso directo, 2 años de batería, PC, PC Portátil, QWERTY Español - Negro 27,90 € disponible 34 new from 27,90€

18 used from 18,90€

Envío gratuito Consultar precio en Amazon Amazon.es Características Plug & Play Fiable: el receptor USB proporciona una conexión inalámbrica fiable con un alcance de hasta 10 m, prácticamente sin retrasos, caídas o interferencias

Escribe con Comodidad: escritura cómoda gracias a las teclas silenciosas de bajo perfil y a la disposición estándar con teclas F de tamaño completo, teclado numérico y teclas de flecha

Duradero y Resistente: este teclado inalámbrico de tamaño completo cuenta con un diseño resistente a derrames (2), teclas duraderas y robustas patas basculantes con altura ajustable

Larga Duración: duración de las pilas del teclado de 36 meses y del ratón de 12 meses (3), junto con interruptores de encendido y apagado que permiten pasar meses sin cambiar las pilas

Fácil de Usar: cuenta con 8 teclas de acceso rápido multimedia para acceder Internet, al correo, a la reproducción/pausa y al volumen, para que consultes fácilmente tus sitios favoritos

