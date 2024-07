Ranucci está dispuesto a insultar a Ray por el informe. pinchazo

Sigfrido Ranuccicoautor y presentador InformesAsí lo reveló un programa de condena transmitido por el canal Rai 3. No participará en la presentación de mesas de opinión Programado para el próximo viernes 19 de julio de 2024 en Nápoles. Según el interesado, el programa que dirige es digno de “Más respetoRanucci lo anunció durante la presentación pública de su volumen la elección En la 23ª sesión del evento cultural El libro de lo posible.. Descubramos juntos qué dijo durante su encuentro con sus fans.









No hay Tablas de Ray para Sigfredo Ranucci: lo que pasó

Sigfredo Ranucci dijo a los presentes en el encuentro organizado para promocionar su libro que no tenía intención de participar en la presentación de las mesas de opinión, aunque prefería no revelar nada sobre los verdaderos motivos: “No estoy hablando de Ray, me gustaría evitar medidas disciplinarias. Puedo decir que por primera vez en 30 años no iré a mostrar horarios.Estas son las palabras de un anfitrión InformesTambién expresó su postura sobre la decisión de los dirigentes de mover su programa: “Creo que este informe, un recurso interno, fue que Ganó el premio a la mejor transmisión de información.que encarna mejor el servicio público, Definitivamente mereces más respeto.«.

Entonces la atención se centró en Libertad de informaciónTambién supe que las investigaciones Informes A menudo la criticaban: «En Italia siempre me sentí libre, incluso en estos años. Necesitamos ponernos de acuerdo sobre cuánta energía tenemos que utilizar para defender la libertad de prensa, para hacerla más publicable, y sobre cuánto poder todavía nos queda para defenderla y el derecho de los ciudadanos a la información.«. Gracias a la pasión de su público, que demostró durante las diferentes etapas de su gira para presentar el volumen, sigue luchando para poder informar a los espectadores de la mejor manera posible: «El cariño de las personas que he encontrado estos días no tiene precio. Esta gira me hizo asumir las decisiones que he tomado en los últimos años en interés del público como único editor del repertorio, sin tener ningún padrino político, ni poderes poderosos, y siendo siempre yo mismo. Registro ComercialYCreo que la independencia es un estado del alma.«.