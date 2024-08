Raimundo Todaro ingresó de urgencia al quirófano en estado gravísimo: “Físicamente destrozado…”

Un momento verdaderamente especial para Raimundo Todaro: el maestro de danza fue llevado al quirófano y su estado de salud fue considerado muy grave.

Han pasado muchos años desde que Raimundo Todaro apareció por primera vez en B-GameVolando con las estrellas. El bailarín tuvo la oportunidad de participar en varios proyectos televisivos, lo que luego lo llevó al programa. Amigos de María De FilippiDonde aún hoy desempeña el papel de docente.

mientras tanto, Raimundo Todaro también se convirtió en uno de los campeones del chisme italianoinicialmente junto a su esposa Francesca Tocca, de quien estuvo brevemente separado, y luego por un presunto coqueteo con la presentadora Elisa Isoardi.

Pero en esta etapa, el bailarín también tuvo que afrontar un período delicado en cuanto a su estado de salud, como el caso de la operación de apéndice a la que se sometió en 2020, que inició un verdadero calvario para él.

Sin embargo, desde el principio la situación pareció más grave de lo esperado para Raimundo Todaro, como él mismo reveló a los fanáticos dejándolos boquiabiertos.

Raimundo Todaro fue operado de emergencia y su estado de salud es muy grave

Como se mencionó, en 2020, en medio de Bailando con las Estrellas, Raimundo Todaro fue operado de emergencia A la apendicitis. A partir de ese momento comenzaron una serie de pruebas que le permitieron descubrir qué estaba pasando con su cuerpo.

Luego de un chequeo de rutina, su médico llamó a Raimundo Todaro mientras estaba en la sala de entrenamiento con Lorella Cuccarini y Alessandra Celentano, y así recibió una noticia inesperada: La presencia de dos tumores malignos. El cual tuvo que ser retirado de inmediato, motivo por el cual la bailarina tuvo que ser operada de urgencia.

«Hay dos tipos de tumores malignos».

Fue el mismo hombre que contó todo en detalle. Raimundo Todaro durante una larga entrevista con VerissimoInvitada Silvia Tuvanen. El bailarín no ocultó su profundo remordimiento por este descubrimiento, que lo puso seriamente a prueba, pues realmente temía por sí mismo.

El descubrimiento de los dos tumores malignos desesperó a Raimundo Todaro, pero eso no le impidió luchar contra la enfermedad. Durante la entrevista en el programa de Mediaset habló de su largo calvario: “Durante la primera edición de Amici pronuncié dos discursos con unos meses de diferencia. El lunes fui al hospital, me operaron bajo anestesia general, me desperté y al día siguiente me puse a trabajar tranquilamente. El trabajo fue mi suerte, porque fue el único momento en el que no pensé en ello. Ahora sigo monitoreándome, ya estoy fuera de peligro.«.