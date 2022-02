Raffaella Fico regresa tras desaparición y destroza así a Soleil Sorge

A pesar de ser una de las VIP más famosas que formó parte de Gran Hermano VIP 6, la aventura de Raffaella Fico dentro de la casa más espía de Italia es efímera: en el duodécimo episodio, y por tanto a finales de octubre, la modelo napolitana pierde ante dos mujeres. acompañantes en Alojamiento: Carmen Russo y Mirjana Trevisan. Sin embargo, se distinguió de otros competidores que fueron excluidos por una razón que era clara para todos: ella estaba en el estudio para los episodios nocturnos solo en la primera de su próxima descalificación; Entonces prefirió declinar la invitación de los autores. Después de una larga ausencia, la exnovia de Mario Balotelli, a quien hizo la madrecita de Pia, vuelve a dar que hablar. En una entrevista con «Nuovo» explicó los motivos de su prolongada ausencia de los estudios de Cinecittà y dedicó algunas indirectas a Soleil Sorge, su excompañero de cuarto.

En los primeros días después de su eliminación, los rumores de una supuesta pelea entre Raffaella Fico y los autores del programa eran cada vez más persistentes. Se rumoreaba que la corista de Cercola no quería tener nada que ver con la producción del programa. Sin embargo, estos rumores, según el interesado directo, serían completamente falsos. Fico aclaró que no había resentimiento hacia los insiders sino simplemente que tras varias semanas de estar cerrada la Casa Cinecittà, prefería dedicar todo su tiempo a su pareja y a su hija. De hecho, desde el verano de 2021, la ex Givina sale con Piero Neri, un empresario toscano completamente ajeno al mundo del espectáculo. Tiene 45 años y es heredero de una importante industria empresarial en la Toscana. La Fico, de momento, no ha compartido ninguna foto de su empresa en sus perfiles sociales. Hay unas imágenes robadas de los dos (y Pia Balotelli) divirtiéndose en un balneario de la costa toscana, entre motos de agua y momentos de cariño mutuo.

«Perdón por las muchas cosas malas que se han dicho de mí en Internet, la verdad es lo que les dije», dijo en la entrevista. Dig, sin embargo, no podía faltar. Se dirige a un compañero de cuarto con quien las relaciones se están volviendo más tensas, Sulley Sorge. Refiriéndose al ex pretendiente de hombres y mujeres, Fico dijo: «Con el tiempo han salido personas que no son muy obvias. Estoy decepcionado con Sulli, me provocó solo por el placer de hacerlo. Y nuevamente: «Yo solo interactuó con ella cuando se cruzó el umbral de la moralidad. Lo bueno…» Finalmente, una pregunta sobre una supuesta demanda que Fico podría haber iniciado contra su ex compañero de piso debido a unas sentencias fuera de lugar. En este momento, parece que el ex de Balotelli aún no ha procedió a condenar a Sorge. “El conflicto con Sulli todavía se limita a la realidad”, identificó durante la entrevista.

