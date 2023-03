Quien se mueve por la vida -como Hugo Chávez- no se puede definir con la muerte

Un evento especial fue organizado el 28 de octubre de 2005 en Caracas en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Durante este encuentro, realizado en el cumpleaños de Simón Rodríguez (maestro de Simón Bolívar), el gobierno venezolano anunció que cerca de 1,5 millones de personas habían aprendido a leer gracias a misión robinsonUn programa integral de alfabetización comenzó dos años antes. La expedición lleva el nombre de Rodríguez, también conocido por el seudónimo de Samuel Robinson.

Una de estas personas, María Eugenia Tua (70), se puso del lado del presidente Hugo Chávez Frías Ella dijo: “Ya no somos pobres. Somos ricos en conocimiento.” El gobierno venezolano se construyó misión robinson Apoyarse en el método de enseñanza cubano para la alfabetización de adultos se llama Sí, puedo (Yo sí puedo) Elaborado por la Dra. Leonela Reles Díaz del Instituto Pedagógico de América Latina y el Caribe (IPLAC) en Cuba Venezuela dijo ese día ante Naciones Unidas que su pueblo había superado el analfabetismo.

El año anterior, en diciembre de 2004, Chávez había asistido a la ceremonia de graduación de 433 estudiantes del programa. Sí, puedo, que se llevó a cabo en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. allá misión robinsonY Ella dijo Chávez, “organiza el Ejército de la Luz que alfabetizará a la gente, donde quiera que esté, para traer a Mahoma a la montaña”. Al comentar sobre la trayectoria educativa de un graduado, Chávez describió el potencial de alfabetización: «Ella no perdió tiempo ya estudiando matemáticas, geografía, lengua española y literatura. También ideas bolivarianas porque sabe leer. Puede leer la Constitución. Puede leer los escritos de Bolívar. Él sabe leer las cartas de Bolívar».

Chávez dijo que el Proceso Bolivariano organizó la distribución de literatura mundial y libros de no ficción a las librerías instaladas en los barrios populares para «armarnos de conocimiento». Citando al prócer cubano José Martí, Chávez meditó sobre la relación entre educación, liberación e historia que aún hoy vive el pueblo venezolano: “Educarse para ser libre. Saber quiénes somos, conocer a fondo nuestra historia, esa historia de la que venimos».

Para Rosa Hernández, exalumna, la misión es de ella El embarazo «Claridad porque antes solo había oscuridad. Ahora que sé leer y escribir… veo todo con la luz necesaria». María Gutiérrez, compañera de clase de Rosa, dijo que su ingreso al Ejército de la Luz fue “gracias a Dios, a mi jefe ya los maestros que me enseñaron”.

Hace diez años, el 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez murió en Caracas tras una larga batalla contra el cáncer. Su muerte conmocionó a Venezuela, donde un gran número de trabajadores pobres y mujeres lloraron no solo a un presidente, sino al hombre que sintieron como suyo. Líder. Cuando la caravana de Chávez pasa por la Plaza de Bolívar, la canción de Ali Primera de 1976, Los que mueren por la vida (los que mueren por la vida), resonaron entre la multitud:

Quien muere por la vida

No se le puede llamar muerto.

y de ahora en adelante

Está prohibido llorar por ellos.

Estaba prohibido llorar, cantaron, no porque no sintieran dolor, sino porque era claro que el legado de Chávez no estaba en su vida, sino en el arduo trabajo de construir el socialismo.

A seis años de la muerte de Chávez, caminé con Mariela Machado en el complejo de departamentos kaikachi Donde solía vivir en el barrio Vega Caracas. Durante el primer mandato presidencial de Chávez, Mariela, su familia y otras 91 familias ocuparon un terreno que había sido arrendado por la administración anterior a una empresa de desarrollo pero que fue abandonado. Estas familias de clase trabajadora, muchas de ascendencia afrovenezolana, se acercaron a Chávez directamente con una solicitud para construir viviendas en el terreno. Chávez les preguntó: «¿Pueden hacer eso?» Mayella respondió: «Sí. Construimos esta ciudad, también podemos construir nuestras propias casas. Solo necesitamos materiales y máquinas». Y así, con recursos públicos, Mariela y sus compañeras construyeron sus modestos departamentos.

Un busto de Chávez se encuentra afuera del centro comunitario, donde hay una panadería que ofrece pan de calidad a un costo asequible para los residentes, una cocina que alimenta a 400 personas, un salón comunitario y una pequeña habitación donde las mujeres cosen ropa para el negocio que manejan. “Somos chavistas”, dijo otra mujer con los ojos llorosos y un niño a su lado. Palabra chavista Tiene una resonancia especial en lugares como este. No es raro ver camisetas con Chávez, su retrato y los icónicos «ojos de Chávez» por todas partes. Cuando Mariela preguntó qué pasaría con Kaicachi si cae el proceso bolivariano, señaló los edificios de departamentos cercanos a los ricos y dijo: «Si cae el gobierno, nos echarán. Nosotros, los negros, los pobres, la clase trabajadora». Perderemos lo que tenemos.

Mariela, Rosa, María y millones más como ellas —“negras, pobres y obreras”, como dijo Mariela, pero también indígenas y marginadas— traen consigo la nueva energía vital de la Revolución Bolivariana, que comenzó con la victoria electoral de Chávez. en 1998 y continúa en la actualidad. Este sentimiento está plasmado en el lema chavista “Somos los invisibles. Somos invencibles. Ganaremos.»

Los observadores de la Revolución Bolivariana suelen referirse a tal o cual política para entender o definir el proceso. Pero lo que pocas veces se reconoce es la teoría que Chávez desarrolló durante sus quince años de presidencia. es como chavez un acto cosas pero no ellos creenciaComo si no fuera un teórico del proceso revolucionario. Estas actitudes hacia los líderes y intelectuales Engaña a la clase obrera y reduce el poder de su intelecto a una serie de acciones consideradas espontáneas. Pero, como ha demostrado Chávez (y muchos otros), este sesgo es infundado. Cada vez que veía a Chávez, me hablaba de los libros que había leído, los clásicos del marxismo, por supuesto, pero también los últimos libros de América Latina (y siempre los últimos de Eduardo Galeano, que escribió, Venas abiertas latinoamericanasObsequiado al presidente estadounidense Barack Obama en 2009).

Chávez abordó las grandes ideas y cuestiones del momento, y sobre todo los desafíos de construir el socialismo en un país pobre pero rico en recursos naturales (petróleo, en el caso de Venezuela). Chávez constantemente teorizó, reflexionó y elaboró ​​las ideas compartidas con él por mujeres como Mariella, Rosa y María, y las puso a prueba a través de experimentos prácticos. Las narrativas burguesas se apresuran a descartar la campaña de alfabetización del país como algo fuera de lo común, pero esto pierde su relevancia, tanto en términos de la teoría subyacente como del impacto masivo que ha tenido en la sociedad venezolana. El propósito de misión robinson No solo enseña a leer, sino que también tiene como objetivo fomentar la alfabetización política. Como dijo Chávez sobre el posgrado Sí, puedo En 2004, «estaba estudiando las ideas bolivarianas porque sabe leer. Puede leer la Constitución. Puede leer los escritos de Bolívar».

Esta graduada se convertiría en una de las muchas mujeres líderes en su comunidad. Otra, Alessandra Trespalasios, participó en programas sociales en una zona de pobreza deplorable y se convirtió en líder del consejo comunitario y la clínica. Municipio de Altos de Lídice. Mujeres como Alessandra han comenzado a pesar a los niños y ancianos del barrio —práctica que formaba parte de una política contra la pobreza— ya ofrecer comida extra a quienes tienen bajo peso. Alessandra me dijo: “Nos mueve el amor, pero también las ideas revolucionarias que hemos aprendido misión robinson«.

En conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez, Tri-Continents: Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad (Venezuela) han publicado el Expediente No. 61 El pensamiento estratégico revolucionario y el legado de Hugo Chávez a diez años de su muerte (febrero de 2023). Este texto es una síntesis de la teoría revolucionaria de Chávez, que surge de la necesidad de mejorar la vida cotidiana del pueblo venezolano, del desafío de construir vivienda, salud y programas de alfabetización; Pero luego va más allá, ahondando en la cuestión de cómo transformar las relaciones productivas del país y defender la soberanía de Venezuela y América Latina frente a los ataques del imperialismo estadounidense. Es, como escribimos, «una teoría completamente viva y revolucionaria» en lugar de «una receta o una colección de áridas reflexiones académicas».

Las ideas de Chávez parten del oficio de una mujer indígena en el corazón de las tierras bajas venezolanas, una mujer cuya lectura de la constitución de 1999 -ratificada con el 72% de los votos- la impulsó a convertirse en jefa en su ciudad natal de Sabaneta (en el estado de Uvis). Barinas), donde nació Chávez el 28 de julio de 1954.

Esperamos que nuestro dossier sea leído, compartido y discutido para una mejor comprensión de las prácticas de la Revolución Bolivariana. Hace unos años, Anacona Marín, quien dirige la comuna Banal en el vecindario 23 De Niro Desde Caracas me dijo: “Muchas veces hay una falsa relación entre socialismo y pobreza. En nuestro trabajo, por el método de Chávez, se ha roto ese vínculo. No se puede romper solo con palabras, hay que hacerlo también con hechos. Este es el Chávez.

con mi amor,

Vijay

*traducción Noveno Boletín (2023) por Tricontinentes: un instituto social investigación.