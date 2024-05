“Quien no salta es jugador de la Juventus”, y Thuram el Grande abofetea a Marcus

Milán “De la curva surge lo más clásico”.El que no salta es jugador de la Juventus«. marco Hinchazón Está a punto de saltar, pero antes de que pueda levantarse del suelo, alguien lo aplasta. Una bofetada bastante violenta aunque proviene de quienes lo aman más que a cualquier otra cosa Papa liliana .

bofetada liliana

Esto también pasa en el partido del Inter, donde Lilian Thuram, exjugador de la Juventus, viste una camiseta nerazzurri para celebrar el título de Serie A que acaba de ganar su hijo. Los hinchas de la Juventus están aterrorizados, pero entienden: los niños son pedazos del corazón… pero luego vuelven a entusiasmarse y aplauden a través de las redes sociales a la inolvidable Lilian, porque no dejó participar a su hijo Marcos. Para el coro contra la Juventus. La camiseta nerazzurri es buena y el partido es bueno, pero Respeto hacia el ex equipo de su padre. No te lo puedes perder.