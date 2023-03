Quién impidió – Libero Quotidiano

Tanque Rocco Fue «bloqueado» en Twitter por Alejandro Jasman. Un gesto, el del actor, que dejó atónito al histórico teclista de Elio e le Storie Tese: «¿Alguien conoce a Alessandron Gassmann y le pregunta si me ha desbloqueado?». , escribió en una publicación publicada en las redes sociales.

No le hice nada hasta que salió. Leo Gassman en Sanremo 2020 que yo escribí “Esto gana” (y ella lo ganó) y me bloqueó”, agrega Rocco Tanica, quien luego comenta con un chiste: “Esto no es justo, a mí también me encanta el atún”, tuiteó en referencia al anuncio de una conocida marca de conservas de atún que acompaña al actor en el papel de testimonio en Twitter, que tiene forma de captura de pantalla pero modificada con la foto de perfil de Alessandro Gassman, quien en realidad no sonríe como Rocco Tanica.

Eso es todo. Rocco Tanica no es el único que ha sido bloqueado en Twitter por Alessandro Gassman. que parece «agruparse» incluso sin una buena razón aparente. Por eso, algunos usuarios dan una explicación al teclista en Elio e le Storie tese: «No es que en el pasado te burlaste del título, tal vez comparándolo con un superhéroe que lucha contra los villanos con una flatulencia: ¿Gas Man?».