Quién está viendo la tele – Libero Quotidiano

Mara Venere Vuelve mañana domingo 11 de diciembre con domingo en, en Rai uno, nuevamente con un episodio «poco convencional». Efectivamente, el programa finalmente volverá a emitirse tras el parón obligatorio por el Mundial de Qatar, pero se mantendrá en un formato reducido para dar cabida aEurovisión Júnior Que tendrá lugar en Armenia y en el que Italia competirá con la canción. etc etc etc etc cantado por chanel dillita. En el estudio trae a Mara Enemigo de Drusila. La presentadora hará su regreso a la pequeña pantalla el lunes 12 de diciembre en la Rete 2 a las 19.50 horas con su calendario drusilla, Revisado y reintroducido en una nueva y emocionante edición.

Entonces habrá lugar para la música con shel shapiro Quién canta la hermosa canción mucha realidad. Y otros dos grandes artistas: Sal Da Vinci con la Revolución de Masaniello y Fabricio Moro quien recientemente lanzó una nueva canción titulada Sin Ti. Los primeros invitados domingo en A partir del 11 de diciembre estarán los integrantes del ring familia bocellieso es decir Andrés, Mateo y Virginia, un auténtico golpe de efecto para la emisora. Los tres son los protagonistas de un cortometraje de Los Simpson en la plataforma de streaming Disney+, que se proyectará online en los próximos días.

Pero Dominica transmitirá estrictamente en una versión mini. El programa finalizará a las 15.30 horas.