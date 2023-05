Quién es Mattia, ganador del título Amici 2023: «Bailo porque no me hace pensar en nada»

Mattia es el ganador de la vigésima segunda edición del amigos a maria devilipi, el talento de la marca Canale 5 finalizó oficialmente con su última emisión el domingo 14 de mayo. Miembro del equipo TodArisa Raymond Todaró Y surgirEpisodio tras episodio, el bailarín latinoamericano logró conquistar al público y al jurado, ganando innumerables desafíos hasta llegar al punto más alto de la plataforma.

Con diecinueve años, de Puglia, Mattia Zinzola es el ejemplo clásico de «Quien dura gana»: se entrenó desde muy joven con Alberto Betto Pérezbailarín y coreógrafo colombiano, fundador de Zumba Fitness, en 2017 participó en el Campeonato Mundial de Baile Latino en Bucarest, obtuvo el primer lugar en el Campeonato Italiano Fids (Federación Italiana de Baile Deportivo) y luego ingresó a una escuela amigos En la edición 2021/2022.

Obligado a retirarse por una lesión a los pocos pasos de la tarde, Mattia pudo disfrutar de una segunda oportunidad gracias al maestro Raimondo Todaro, que le trajo de vuelta en septiembre para la presente edición, superando finalmente la competición y colocándose primero.

“En el calvario y en tanto sufrimiento traté de hacer todo lo posible para mejorar”, admitió, “fue duro, hubo momentos en los que pensé que no aguantaría porque el dolor era muy intenso”. Y Mattia lo hizo todo bien, distinguiéndose en cambio por su actuación (a menudo emparejada con su colega Benedetta) y logrando caer en las simpatías de la afición local, que coronó anoche. “Bailo porque no me hace pensar en nada”, son las palabras de una bailarina que ahora está al comienzo de una gran aventura: “¿Cuando sea grande?, quiero hacer lo que estoy haciendo ahora”.