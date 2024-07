¿Quién es J.D. Vance, el candidato de Trump a vicepresidente de la Casa Blanca?

pero Don Trump Jr. (Jr.) y Steve Bannon El ex estratega se encuentra ahora en prisión. Son sus acérrimos seguidores. Por qué Se opuso firmemente a una nueva financiación en Ucrania. Apoya el aumento de los aranceles comerciales. A pesar de ser un ex marine, Vance dijo al Times cuando Biden viajó a Normandía en junio que “el establishment de la política exterior está obsesionado con los paralelos históricos con la Segunda Guerra Mundial, que es una especie de cuento de hadas que se cuentan a sí mismos”. ciertamente, A sus treinta y nueve años, lleva el aliento de un milenio en esta carrera. . Su esposa es de ascendencia india. usha a quien conoció en Yale, con quien tuvo tres hijos y que lo acompañó a la conferencia, es visto como una ventaja.

Estas memorias narran una comunidad blanca económicamente deprimida.Esta es la misma sociedad que permitió a Trump, desilusionado con el Partido Demócrata, ganar la presidencia en 2016. Pero, de hecho, antes y después de la victoria de Trump en 2016, Vance fue un feroz crítico de su: Una vez dijo que todavía no había decidido si Donald era “un idiota cínico como Nixon (que al final no es tan malo pero también puede ser útil) o «Hitler americano». Añadió en una publicación en Facebook: “No me sorprende el ascenso de Trump. Es culpa del partido”. Nos guste o no, Somos el partido de los blancos de bajos ingresos y con poca educación. Y he estado diciendo durante algún tiempo que si no hacemos algo por esta gente (y tal vez incluso por los negros de clase trabajadora), los demagogos lo harán”.