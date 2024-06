¿Quién es el próximo rival de Corentin Moute? Jannik Sinner, el tenista bohemio especializado en golpes descendentes

No es como todos los demás, Corentin. No hace falta mucho tiempo para entenderlo, con sólo verlo moverse por la cancha durante unos cuantos puntos. Incluso Andy Murray, el ex número uno del mundo, entusiasta y conocedor del tenis antes de convertirse en un gran campeón, lo conocía. «Gran jugador» . Le faltan kilogramos y centímetros, pero suple algunas carencias en las características técnicas y físicas que requiere el tenis moderno con grandes dosis de creatividad e imprevisibilidad. . La primera transmisión es poco más que normal, la segunda lo traiciona con demasiada frecuencia, mostrándonos un corazón dócil escondido en la corteza. chico travieso Y de muchas (demasiadas) raquetas rotas. Un golpe de derecha extraño e indescifrable: no va rápido, no parece doloroso, pero en general funciona. El revés del equilibrista, que siempre está en equilibrio, casi siempre acierta Con un sentido del ritmo excepcional.

Más allá de los Alpes, la comparación con Benoit Paire surgió de forma espontánea, sobre todo ahora que ambos se han dejado crecer la barba. Esta etiqueta de «genio y temeridad» se ha aplicado últimamente a diestro y siniestro, a fenómenos como Kyrgios que no quiso ser tenista 52 semanas al año, a los Fognini que nunca llegaron a aceptar su inmenso talento, a ese Bublik el loco que convierte los partidos de tenis en… un circo dadaísta. Pero Corentin, como decíamos desde el principio, es diferente a los demás. “Para mí no se trata de marcar un gol excepcional, no juego para conseguir el mejor punto. Me gusta actuar pero no complacer al público, si hay algo que me gusta es crear una conexión con quienes me miran con lo que hago en el campo: a veces me aplaudirán, otras me abuchearán, no No importa. El objetivo de un tenista profesional es ganar: pero si sólo pienso en ganar, no lo haré bien. «Tengo que pensar en lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer». Corentin es una especie de poeta maldito, como Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire, que abarrotan su cuenta de Twitter, y El torbellino de pensamientos en su cabeza es lo que más caracteriza su juego cerebral, de combate y tenis estratégico..