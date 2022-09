¿Quién es Alicia? Aquí revela el vínculo entre Elari y su amante. Nuevos descubrimientos sorprendentes

La nueva entrevista de Francesco Totti es una auténtica bomba informativa. Descubre el vínculo entre Elari y su amante. Se trata de tu estilista, ¿quién es Alicia?

La historia de despedida entre Francesco Totti y Hilary Blasi Se espesa día a día. Los dos anunciados en comunicados separados. Su separación oficial es el 11 de julio.

Fríos y separados, el exmarido y la mujer pidieron a los medios la debida privacidad para capear este momento tan sensible por encima de todo. Con el fin de proteger a los niños.

Sin embargo, la situación ha estado en su lugar desde hace algún tiempo Literalmente se deteriora debido a las brillantes declaraciones del ex futbolista. a mi Corriere della Sera pechuga de frambuesa Una entrevista reveladora explica su visión del distanciamiento con su esposa, Elari Blassie. Totti seguro: Para traicionar primero será un hermoso presentador. Una vez que se entera de que se han cometido los crímenes de Blasey, el hombre se consolará en los brazos de su entonces amigo. Noemi Bocchi, quien más tarde se convirtió en su nuevo amor.

a la pregunta Francisco Él dice: «Nunca he hecho eso en veinte años, y tú nunca me lo has hecho. Pero cuando recibí advertencias de diferentes personas en las que confiaba, comencé a sospechar. Miré su teléfono celular. Y vi que había una tercera persona actuando como intermediario entre Elari y otro».

¿Quién es esta tercera persona de la que habla Poupon? Descubrimos su identidad

Parece que Lugar Elari Para concertar citas con su amante, se apoyó en una persona a la que conocía desde hacía tiempo, la peluquera Alicia Soledani.. La mujer es una de las peluqueras más buscadas por estrellas como Michele Hunziker y Sabrina Ferrelli más el peluquero de confianza de Elari quien se ha hecho inmortal una y otra vez en Instagram.

Así, Alicia, según palabras de Totti, fue un referente para Elari Durante la crisis matrimonial entre ella y su marido, que la ayudó a organizar encuentros secretos con otros hombres. Las duras palabras, las pronunciadas por el exfutbolista, que ciertamente no indican la sensibilidad que tanto exigían los diarios pero sí lo persistente que era frente a la guerra.

En este sentido, el plástico No pasó mucho tiempo antes de que las acusaciones del ex esposo fueran respondidas con una declaración seca: «Cada uno es responsable de sus propias acciones». La mujer reiteró su determinación de proteger en lo posible a sus hijos por esta Prefiere permanecer en silencio, al menos por el momento.

Parece que la pelea se llevará a cabo en la corte. Hay una enorme fortuna que se comparte fuera de la custodia de los hijos. bayas Le hubiera gustado evitar ir a juicio pero parece que Elari Están más inclinados a discutirlo a través de Abogados para conseguir lo que les queda claro.

Entonces, todo lo que debe tener en cuenta es que este invierno nos dará más descubrimientos tontos sobre la pareja que antes. Soñó con miles de italianos. Ahora, sin embargo, parece que solo hay grandes nubes en el horizonte.