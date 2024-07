«Quería rechazar ‘casa a primera vista’, me convenció mi madre. Pero ahora ya no tengo vida».

“Hace un año ni siquiera tenía Instagram, con Casa a prima a vista todo cambió”. Gianluca Torre Es uno de los seis agentes de Tiempo Real entre los programas más populares del momento. con Mariana D’Amico Ida De Filippo forma parte del trío que presenta las casas en la versión milanesa del espectáculo. «Ellos son mis ángeles», dice el agente en una entrevista con BSMT.

El año pasado se estrenó el primer episodio de la serie «House at First Sight» y Life. Gianluca Torre Ha cambiado: “Hasta hace un año no se había publicado ni un vídeo mío en Instagram ni un episodio de Casa a prima vista: seguía mi carrera en el sector inmobiliario, con complacencia pero con naturalidad. Ahora tengo tres trabajos, porque además de mi carrera en el sector inmobiliario y en la televisión, que es un trabajo, mi actividad en las redes sociales está progresando más. “Prácticamente ya no tengo vida”, dijo Touré. organizarme con nuevos compromisos, pero no es fácil”.

Cómo fue seleccionado para el programa

Esto se debe precisamente al alto compromiso con el programa. Gianluca Torre Estuvo a punto de rechazar la oferta de Real Time: “Me preguntaron si quería hacer un casting. Me llamó el chico de la oficina de casting, me conocía porque trabajé con alguien en la producción y me dijo: “Creo que podría ser interesante”. Estoy haciendo el casting, estamos rodando el piloto, y les gusta y me ponen delante una hoja de Excel con las grabaciones, desde febrero del año pasado hasta junio. Lo miré, llamé a la persona de la oficina de casting y le dije: «Mira, no puedo hacerlo, ¿cómo lo hago?». Lamenté hacer eso, porque con el trabajo que hago y este programa, ya no tendré vida. Por otro lado, me gustaba la idea de trabajar en televisión”.

Finalmente, después de un fin de semana de contemplación, el espectáculo obtuvo luz verde: “Soy una persona a la que le gusta expresarme y hablar y hablar de mí mismo. Luego se lo dije a mi madre y ella me convenció. «El programa ha recibido índices de audiencia inesperados y críticas sorprendentes».

Cambio de trabajo en 2019

Hasta 2019, Gianluca Torre trabajó en el sector publicitario.. Luego, harto de su vida, decidió cambiar y dedicarse al sector inmobiliario. Una elección que lo llevó a convertirse en el rostro de Casa a prima vista: “Me convertí en corredor de bienes raíces en 2019. Hasta ese año hacía algo completamente diferente, declarar. En cinco años cambié mi rumbo profesional. Llegar a esta tarea desde otras áreas, como la comunicación, la credibilidad y las relaciones públicas, tiene una gran ventaja: ofreces un enfoque diferente sin tener las características del medio, los rasgos que la gente odia.

