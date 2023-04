Quentin Tarantino en Milán hace una escena muda frente a 500 personas, pero su libro es una bomba – The Review

El director de Pulp Fiction anticipa la Piazza Duomo de Mondadori cuando Cristo llega una hora tarde, con los ojos enmascarados y sin pronunciar palabra.

Quentin Tarantino hace una escena muda. Para que su voz suene más baja, usa una máscara negra que le llega hasta los ojos sin quitársela nunca. En definitiva, el fantasma de la ópera espera como Cristo en la biblioteca Mondadori Milán En medio de nada menos que 600 personas ni siquiera Fabio Volo. Y decir que en un grueso libro rebosante Cine especulación (La Nave di Teseo), que llegó a presentarse (rápidamente) también en Italia, cuenta el propio Tarantino con suavidad, como ocurre en muchos de los diálogos de sus películas. Sin embargo, la expectativa de la estrella es muy alta, un poco como el retraso que tiene (50 minutos). Nada de fotos con smartphones (sic) íntimas de los guardaespaldas, pero sobre todo un poco de música de fondo que parece venir del Tirol (arisic). la llegada de cristo ficción de la pulpa Salpicado de entusiasmo por Elisabetta Sgarbi, Editorial y Organizadora deus ex Machina con Melanesiana. Así, mientras Sagarbi recopila números y récords de circulación (28.000 ejemplares de Tarantino en 20 días, tercera edición en reimpresión), Antonio Munda, que acompaña a Cristo, ofrece unos minutos de exposición y dice: “Quentin dijo que el próximo remake será el último, y desde entonces no queremos ser así, suplicamos que no sea así”. Bien hecho, bis. «¿Debería decir algo?» Oí un murmullo bajo el velo negro de Zoro. Nadie contesta y empieza a firmar. En resumen, el gerente más hablador del planeta debajo de la catedral está en silencio.

Y decir, lo dejamos claro en Cine especulación Hay todos los Tarantino en pureza habladora que los fanáticos y los conocedores conocen. Un viaje serpenteante a través de los copiosos recuerdos de la cinemática de la familia de bebés de Tarantino (concebida por la madre), puntuada por interludios deliciosamente variados más estructurados por anécdotas adultas (las de setenta u ochenta críticos de cine estadounidenses son un puntazo y harían que incluso las damas enojado), ya través de un extenso análisis de las películas y directores que cambiaron radicalmente el rumbo del cine popular en Hollywood. No es un ensayo teórico ni siquiera una autobiografía, sino una mezcla de pasión generalizada por las historias, los actores y los movimientos de cámara en la pantalla grande. en Cine especulaciónadmirablemente traducida por Alberto Pezzotta, también descubrimos que el cine italiano de serie B (así como Sergio Leone) es el núcleo fundacional del ADN de Tarantino, pero está en una temporada de producciones estadounidenses por paquete y medida de finales de los 60 y principios. años 70 que el hijo de Quentin abrió (desde 1963) poros su percepción táctil del cine mezclando proyecciones dobles (piensa que hay una que puedes ver ramo salvaje por Beckinpah fin de semana tranquilo Miedo a Bormann) e Trauma visual y psicológico en secuencias de violencia y sexo.

Es el humus transformador del llamado Nuevo Hollywood que Tarantino reescribe con el ojo seductor de un niño rebelde dispuesto a compartir lo que salta a la memoria del lector del libro. Además, no tanto en la evolución clásica y de peso de la «revolución política» a lo Arthur Penn y Ralph Nelson, sino en la idea de que esas «salchichas cinematográficas» (Scorsese, Spielberg, De Palma, Coppola, Lucas, Schader, Bogdanovich & co) que estudiaban cine al mismo tiempo y se les veía intermitentemente que de repente producían El Padrino, Tiburón, Carrie y Star Wars. Todas las películas que fueron sensacionales y éxitos de taquilla porque «Por primera vez no hubo directores que se limitaran a realizar el trabajo que les encomendaba el estudio – escribe Quentin – pero es un director nato, un genio que se ha vuelto loco por este tipo de películas y Vendería su alma para lograr lo que tenía en mente».. En definitiva, qué pasará, con algunos de los cambios cinematográficos más evidentes, concretamente con Tarantino. Para aquellos que se sumergen en conjeturas cinematográficas, hay capítulos caóticos e interminables en películas individuales explicadas al estilo vernáculo profesional de Tarantino: ¡vea Bullitt y Getaway! (Hay mucho amor incondicional por Steve McQueen en el libro), pero también una especie de desmitificación inconsciente sobre conductor de taxi, en realidad eresEspeculaciones reales con Tarantino empujando el hecho de que De Palma podría ser el director en lugar de Scorsese Porque leyó primero el texto de Schrader. En definitiva, la ‘especulación de cine’ no te dará un momento de descanso y te llevará a reproducir el viejo ‘mule’ o ‘torrent’ (se mencionan cientos de películas desconocidas) dejados pudrirse tras años de streaming.