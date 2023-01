¿Qué son el perihelio y el afelio y qué le sucede a la Tierra cuando se encuentra en estos dos puntos?

en un 17:17 italiano 4 de enero Nuestro planeta ha alcanzado su punto más cercano al sol, un 147.098.925 kilometros desde la distancia A lo largo del año, nuestro planeta nunca estará muy cerca de nuestra estrella. sucederá lo contrario 6 de julio en un 22:06 italiano, cuando la tierra 152.093.251 kilometros De nuestra estrella, es decir, el punto más alejado del Sol para el año 2023.

Así es, lo entendiste bien: la Tierra está más cerca del Sol cada año cuando es invierno aquí en el hemisferio norte, y viceversa, está más lejos del Sol durante el verano. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es la razón de esta diferencia? ¿Y qué implica? Averigüémoslo juntos.

perihelio y afelio

johannes keplerTambién conocido en Italia como Juan Kepler (1571-1630) fue sin duda uno de los más grandes astrónomos de todos los tiempos. Nacido en Alemania, fue un gran partidario de la La teoría heliocéntrica de Copérnico. Su mayor contribución a la astronomía fue Pronunciation, Penn 1609 y el 1619seguidor Tres leyes del movimiento planetario. que aún lleva su nombre.

por ahí primera ley de kepler Establece que las órbitas de los planetas alrededor del sol no describen océanos (como se pensaba anteriormente) sino corteen el que el sol ocupa uno de sus focos.

Diagrama de la primera ley de Kepler (crédito: Alberto Rodríguez).



La principal consecuencia de este hecho es que La distancia entre el planeta y el sol no es constante. con el tiempo, pero está en constante cambio. Así podemos identificar dos puntos especiales en la órbita de un planeta: punto mas bajo (es decir, el punto de proximidad al sol) fApogeo (punto de máxima distancia).

Perihelio y apogeo (Crédito: Custeped).



La diferencia en porcentaje entre la distancia del afelio y la distancia del perihelio varía de un planeta a otro y depende de cuánto se «aplasta» la órbita de cada planeta. Para la Tierra, esta diferencia es muy pequeña y existe 3,2%. En resumen, casi una diferencia. 5 millones de kilómetrosen comparación con la distancia media 149 600 000 kilómetros (Así llamado unidad astronómica) Pequeño.

La distancia de la tierra al sol y las estaciones

Te sorprenderá que la Tierra exista. más cercano al sol En pleno invierno del norte, y viceversa, ambos más lejos del Sol durante el verano del norte. Realmente no debería ser una sorpresa dados los números que vimos arriba. Un cambio del 3% en la distancia entre el afelio y el perihelio significa que el Sol está en el perihelio enviándonos 6,5% Más energía en el valle que en el apogeo. No es una diferencia imperceptible, por supuesto, pero no lo suficientemente grande como para explicar la sucesión de las estaciones.

Realmente es una diferencia absoluta. Delgado En comparación con la diferencia debida ainclinación del eje de la tierray el razón real de cambio de estaciones. El eje de la Tierra está inclinado por 23,5 grados Con respecto a la perpendicular al plano en el que se encuentra la órbita terrestre. El Polo Norte apunta hacia el Sol durante el verano boreal: esto hace que los rayos del sol lleguen a la Tierra con una pendiente mucho menor, y por lo tanto con una intensidad mayor.

La posición del eje de la Tierra en relación con el Sol durante el año (Crédito: Tauʻolunga).



En el Latitud a 45 (que corresponde al norte de Italia, para ser claros) La diferencia de energía proveniente del Sol durante el año debido a la inclinación del eje de la Tierra es 250%, ¡por la friolera de más del 3% debido a la diferente distancia del sol! por ahí temperatura de la tierra Luego depende de otros factores que tienen mayor influencia que la simple distancia al sol. Sabemos, por ejemplo, que la mayor parte de la tierra emergente está en el hemisferio norte. Y las tierras erupcionadas, en comparación con las aguas, se calientan por la misma cantidad de energía recibida. Esto significa que durante el verano del norte, el hemisferio norte se calienta más de lo que se calienta el hemisferio sur durante el verano del sur. por esta razón La temperatura media de nuestro planeta es 2,3 grados centígrados más alta en el afelio¡Aunque la tierra está lejos del sol!

Distribución emergente. Como puede verse, la mayoría de ellos se encuentran por encima del ecuador (crédito: Thesevenseas).



pista de velocidad

Entre el perihelio y el afelio, no solo cambia la distancia entre la Tierra y el Sol, sino también Velocidad La Tierra gira alrededor de nuestra estrella.

Para entender esto tenemos que remontarnos a Kepler y a él en particular. segunda ley. Esto establece que los planetas se mueven más rápido en su órbita cuanto más cerca están del sol. La razón es la misma por la que una bailarina de hielo gira más rápido cuando lleva los brazos al pecho: cuanto más cerca está del centro del giro, más rápido gira. Este principio se conoce en física como conservación del momento angular Es la base de la segunda ley de Kepler.

Esto significa que el 4 de enero fue el día en 2023 cuando la tierra era mas rapida! La diferencia en velocidad, sin embargo, es entre afelio y perihelio. practicamente imperceptible Para nosotros los humanos: 30,3 km/s (109.080 km/h) al fondo de la roca e 29,3 km/s (105.480 km/h) en el apogeo. El hecho de que la tierra envejezca más rápido durante el invierno boreal significa que en el hemisferio norte El invierno es más corto que el verano.Exactamente 5 días. Pero en el hemisferio sur ocurre lo contrario: el verano es cinco días más corto que el invierno.