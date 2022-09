¿Qué pasa si se vende la casa?

En caso de venta de la vivienda, las cuotas restantes de la subvención de mobiliario no podrán ser transferidas al comprador más allá de lo previsto para la prima de reestructuración. Veamos juntos qué tiene que decir la Agencia Tributaria al respecto.

L ‘agencia de ingresos precisó que en el caso de vender casa Descuento proporcionado por Recompensas móviles No se puede vender al comprador, contrariamente a lo que se espera para Bono de renovación. Por lo tanto, es quien vende la casa o mejor dicho quien ha incurrido en los gastos devengados en la deducción quien continúa utilizando las cuotas restantes.

Mobile Rewards 2022: ¿Qué son?

los Muebles y electrodomésticos adicionales Consiste en 50% de deducción del IRPF Sobre los gastos incurridos 31 de diciembre de 2024 Comprar Muebles y electrodomésticos nuevos:

elegante nada menos que un a hornos ;

a ; De clase E. por Lavadoras, lavadoras, secadoras y lavavajillas ;

por ; De Clase F. a Frigoríficos y Congeladores.

Al mismo tiempo, es necesario comprobar Intervenciones de rehabilitación de edificios A partir del 1 de enero del año anterior a la compra de la mercancía.

Bono Mobiliario 2022: Una deducción sin traspaso si vendes la casa

quien hace negocios Renovación de edificios Por un 50 por ciento de descuento también puedes acceder Recompensas móvilespero en el caso de venta de la vivienda, si se traspasan al comprador las cuotas del bono de reestructuración que aún no se han utilizado, el beneficiario original tendrá que utilizar las cuotas restantes de la subvención de mobiliario.

Así lo determinó la Agencia Tributaria, en una respuesta publicada en la revista en línea FiscoOggi.

En cuanto al bono de reestructuración, esArtículo 16 bis, apartado 8 del TUIR Disponer que en caso de enajenación del inmueble sobre el que se hayan realizado las obras, la deducción no utilizada se traslade al comprador por los restantes períodos impositivos, salvo pacto en contrario de las partes.

De acuerdo a lo dispuesto en la Circular No. El 21 de 24 de abril de 2010, deducción total o parcial de la bonificación por muebles en desuso No se mueve En caso de fallecimiento del contribuyente o en caso de transmisión de dominio. Es una regla definida en la Circular No. 17/2015, también se aplica si las cuotas restantes de la deducción de gastos incluidos en la subvención de reestructuración se transfieren al comprador con la venta de la propiedad.