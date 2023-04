«¿Qué les decimos a los niños? La ‘bomba gratis’ de esta noche pasará a la historia»

La primera ronda de Milán Nápoles Va para los Rossoneri y Luciano Spalletti Ya es hora de ver el partido en los Seis Días de Maradona para darle la vuelta al marcador y ganar las semifinales de la Champions League. Pero ante el calor, el técnico se quejó de algunas situaciones que no le agradaron en San Siro, sobre todo del árbitro en la gestión de tarjetas: «Quería hacer tres sustituciones, dos ya estaban decididas, dudé con la tercera, pero ya olía como una sustitución. Hay que tener cuidado con estas cosas conociendo la dinámica, luego se puede hablar de gestión de etiquetas -sus palabras a Amazon Prime-. Pregunto amarillo? Estaba preguntando por Krunic, cometió un error peor que Zielinski, que estaba amonestado. Son cosas italianas, no estoy hablando de juzgar. Esta noche lo que vi, la bomba de todos contra todos, pasará a la historia del fútbol”.

Spalletti estaba furioso con Di Canio por la falta de reserva de Leao

Pero Spalletti on Sky siguió adelante Pablo Dicanio quien habló de un «gesto llamativo» con motivo de la tarjeta amarilla de Kim. Entonces, ya que estás hablando de grandes gestos, háblame de la bandera. Lo que es aún más impresionante que esto… a todos los niños del mundo que miran el juego se les dice: «Puedes golpear las banderas porque no has hecho nada, vete». golpea todo en el campo’. Ven a contarme. Sobre la advertencia de Kim. No te pregunto nada, eres tú quien debe comentar lo que ves «. De hecho, Liao destruyó el banderín de esquina con una patada en el primer mitad tras desperdiciar la oportunidad de gol.

comentario de fan

«Lo que vi en Maradona contra el Milán nunca lo entenderé: si pasara en el partido de vuelta, dejaría el banquillo y me iría a casa». Luciano Spalletti no entiende lo que pasó en la liga contra los rossoneri, con la afición protestando y «todo contra todo eso que nunca entenderé y siempre llevaré conmigo, porque no se puede explicar. No hemos ganado en 33 años, pero lo que viste en nuestro estadio no lo entiendo. Los jugadores son sensibles y eso no los ayudó». Spalletti también señala el ambiente en San Siro: «Jugar un partido en un ambiente como el de esa noche le da más crédito a mis jugadores, que reaccionaron bien y entraron al campo con un comportamiento de equipo difícil.” Lea el artículo completo

en el mensajero