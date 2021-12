¿Qué harás el sábado 4 y el domingo 5 de diciembre?

El primer fin de semana de diciembre, con temperaturas navideñas frescas pero cálidas imperando en muchos rincones de la ciudad, desde el centro hasta las afueras.

Es la época de las compras navideñas y no hay escasez de oportunidades en la ciudad donde puedes encontrar muchas ideas especiales. Hay muchos mercados de artesanías y antigüedades, donde se pueden comprar artículos únicos o donde se puede solidarizar con quienes más los necesitan. Luces navideñas y atracciones para un fin de semana mágico para niños y toda la familia en uno de los principales parques de la ciudad. Se acerca la Navidad y es hora de degustar una de las recetas típicas de la época, el panettone. No te pierdas la cita con las numerosas actuaciones en los distintos teatros de la ciudad y galerías de arte que solo se pueden visitar durante unas semanas.

Qué hacer en Roma el cuarto sábado y el quinto domingo de diciembre

Vuelven las degustaciones, en época navideña para el Festival Panettone de Roma y Lazio en el Boscolo Circo Massimo y degustaciones de cerveza con una fiesta dedicada a Italia. En Ragusa Off, se convierte en compras navideñas con ChristmasLand en el mercado de Roma, y ​​para compras que dejan huella y solidaridad, está el espacio navideño en el punto de información de emergencias. Espacio para exposiciones, con fotografías de Sebastião Salgado en el Museo Maxsi y un viaje para descubrir «Judith y Holofernes» de Caravaggio en exhibición en el Palazzo Barberini. No es solo magia navideña en Cinecittà World, donde llega el espectáculo de circo blanco de dos días «Circo digital en el país de las maravillas». Todas las citas hacen que el fin de semana en la ciudad sea más mágico y más.

Aquí, entonces, están los eventos que no debe perderse el sábado 4 y el domingo 5 de diciembre en Roma y sus alrededores:

saboreo

Domingo 5 de diciembre – de 11:30 a 19:30 – en Boscolo, Circo Massimo Panettone Maximo 2021 – Agrimontana, la tercera edición de la Festival Panettone en Roma y Lazio. Un encantador mercadillo navideño de alto nivel que, además de los mostradores de degustación de panetones, contará con una demostración de cocina a cargo de exquisitos pasteleros y charlas en profundidad sobre el tema de la artesanía. Termina el domingo Festival de la cerveza de Italia. El sábado es el Cargo Burger Lab con muchos sándwiches diferentes y muy sabrosos. El domingo es el momento de un sándwich hecho en comida y bistec. También habrá una selección de cervezas embotelladas a precio de estantería y visitas guiadas a la cervecería, para conocer la producción que se lleva a cabo en el primer piso de la tienda romana.

Mercados de artesanías y antigüedades

otra vez Pigneto Vinyl Fest all’Ellington Club, con muchas propuestas en vinilo pero también en términos vintage y de segunda mano. Durante el día habrá música, tocada delicadamente en vinilo y brunch junto con cócteles de mixología. El domingo en los espacios Together Mansion en Trastevere llega el segundo mercado de permutas Destinado a mujeres, hombres y niños. Una ocasión perfecta para intercambiar ropa y complementos, y encontrar regalos navideños sostenibles. En Castelnuovo di Farfa, en el monasterio del monasterio, hay un domingo Mercado de antigüedades «Per le vie del Borgo»artesanías, antigüedades modernas y coleccionables antiguos. Una excelente manera de pasar un día entre la belleza de Sabina y también disfrutar de las tradiciones gastronómicas de esta región.

Actuaciones en el teatro

En el Teatro Ambra Jovinelli, se representa en el escenario Muestra «Par oculto».Con Maria Amelia Monti y Marina Masseroni. Una comedia divertida sobre la desaparición de nuestra relación con la vida. Los dos protagonistas nos llevan con una comedia muy personal a un viaje que pone la piel de gallina con su calor y novedad. En el Teatro degli Eroi, el director Marco Palucci ambienta En el escenario, «La traición de Don Quijote», un texto educado, divertido, melancólico, con incursiones satíricas en el metateatral revelando una obra escénica. En el Teatro de ‘Servi lo Mostrar «Te dedico una canción», una biografía familiar de cada individuo con sus propios hábitos y gestos que se entrelazan para generar una serie de ideas humorísticas y divertidas.

Exposición Christmas World Village

A partir de este fin de semana, el Auditorium Parco della Musica da la bienvenida a Christmas World, la mayor feria vivencial para celebrar la Navidad y promover las diferencias que adornan todas las culturas. Un museo al aire libre donde viajar a través del ambiente navideño por todo el mundo a través del itinerario de la exposición donde los monumentos de las ciudades exploradas serán los héroes, creados a mano por los artistas italianos más apreciados del sector. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercado de Navidad en Ragusa off

En Ex Deposito Atac en Piazza Ragusa se encuentra la tierra de la Navidad, kioscos coloridos y encantadores donde se pueden buscar regalos para familiares y amigos. Cientos de expositores en un área de 6 mil metros cuadrados presentan lo más diverso: artesanía local, artistas y pintores, antigüedades, decoración del hogar, diseño y diseñadores, vinilos y libros, ropa y juguetes para niños, plantas y flores, actividades y ofertas especiales. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fotos de Sebastiao Salgado en Maxi

La galería Amazonas, que se mostró por primera vez en Italia, con más de 200 obras nos sumerge en el mundo de la jungla combinando las maravillosas imágenes de Salgado y los sonidos táctiles de la jungla. La exposición resalta la fragilidad de este ecosistema, mostrando que en las áreas protegidas donde viven las comunidades indígenas, guardianes ancestrales, el bosque casi no ha sufrido daños e invita a reflexionar sobre la situación ecológica y la relación que los hombres tienen con él hoy. . [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Galería Caravaggio

En las nuevas salas de la planta baja del Palazzo Barberini, la exposición celebra el cincuentenario de la adquisición estatal italiana y el setenta del descubrimiento del famoso cuadro de Caravaggio conservado en el Palazzo Barberini: Giuditta y Oloferne. Una serie de obras maestras de museos de todo el mundo documenta la modernidad subversiva de la Revolución Karavajskii en sus pinturas contemporáneas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

El Circo Blanco en Cinecittà World

El sábado 4 y domingo 5 de diciembre, Circo Bianco presentará el espectáculo «Circo digital en el país de las maravillas» en el Cinecittà World Park. Los artistas profesionales y acróbatas de este circo contemporáneo recrean la música, la coreografía, los decorados, el vestuario y los trucos que llevarán a jóvenes y mayores a la jungla del Laberinto de Alicia en el país de las maravillas, involucrándolos en colores, música y fantásticas proyecciones en 3D. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Toca jazz en San Basilio

Los patios de muchas casas públicas de San Basilio se han convertido por primera vez en lugares excepcionales para las actuaciones en vivo de algunos de los mejores músicos de la escena del jazz rumano. Made in Rome Est y Circolo Arci Poppyficio presenta «Made in San Basilio – Lotte in Musica». Una cita que no debe perderse después de seguir el mapa de ruta de viaje que parará en diferentes grupos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercado de Emergencia Solidario

Muchas ideas para regalos con el logo de EMERGENCIA, pero también muchos productos de los países en los que opera la ONG o de la realidad de la recuperación y cooperación social, realizados en relación con el medio ambiente y los derechos. Los regalos navideños de emergencia se pueden comprar en el espacio navideño abierto de la ciudad en Infopoint EMERGENCY, vía IV Novembre 157 / B. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arte y activismo en el Queer Arts Festival

El proyecto plurianual DRAG ME UP – Queer Art Festival comienza de nuevo, ahora en su segunda edición. Presentaciones, conferencias, charlas con contactos internacionales, presentaciones, exposiciones e instalaciones para un momento de reflexión sobre temas sociales relacionados con la inclusión. «Gayround The World» con Karma B tendrá lugar el sábado (repetido el 9 de diciembre en el Centrale Presente Teatro). Domingo 5 de diciembre, Show de Motocross ‘MDLSX’ con Silvia Calderoni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

«Rocky Giraldi – Crimen en Porta Portes» en Cinecitta Studios

El domingo, en tres proyecciones, la gente volvió a sonreír con la nueva película del director rumano Mirco Alevernini «Rocky Giraldi – Crimen en Porta Portes» que se estrenó en Cinecittà Studios, en la prestigiosa sala de Federico Fellini. El trabajo, dedicado a un policía al estilo italiano, tardó unos tres meses en completarse y se benefició de la extraordinaria cooperación de Massimo Vagni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]