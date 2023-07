Qué hacer en Brianza durante el fin de semana: eventos del primer sábado y segundo domingo de julio

El primer sábado de julio, la Noche Blanca vuelve a Ceriano Laghetto. La Fiesta del Pescado 2023 se ha archivado con gran éxito, y ahora crece la expectativa para mañana, de la tarde a la noche Ceriano Laghetto vivirá otra cita muy esperada con una maratón de eventos, espectáculos y entretenimiento para todos los gustos, en la central región de el país.

La lista de atracciones y eventos es muy larga: nos referimos a espectáculos de arte y espectáculos en la biblioteca y en la Sala del Consejo, tuning de automóviles en Piazza Martiri delle Foibe, antigüedades y autos antiguos en Via Cadorna. A partir de las 18 h en Giardinone tiro y paseos a caballo, a partir de las 20 h 30 en la esquina de Volta con desfile de perros de Mazzini, a partir de las 21 h en Piazza Lombardia concierto «La ruta de Alima» con versiones de cantantes y compositores de fama mundial, en Via I Maggio «música Lucamussari», Luego en la Plaza Diaz a partir de las 20.30 h las escuelas de baile, a partir de las 21.30 h el desfile de moda en Via Cadorna, a partir de las 22.30 h el concierto de The Funky Machine en la Piazza y a partir de las 23 h los Fire Eaters en Via Mazzini, pero será También hay vadeadores e hinchables para niños, tren, burbujas de agua, mini quads, pintacaras. La oferta de platos es muy rica, desde pescado frito en Pro Loco hasta Giardinone, asado italiano en Piazza Lombardia, comida callejera en Via Carducci y piazzale Martiri en Odessa y luego especiales para todos los bares y restaurantes de la ciudad, incluso brioche caliente a las 2 en Piazza.

Eventos en Monza

En la ciudad de Monza, vuelven las fechas con el Fuori Festival del Parco, el evento fue creado y realizado en colaboración con Suoni Mobili, un proyecto del miembro fundador de Musicamorphosi y miembro del Comité de Promoción del Festival del Parque de Monza.

Drdomingo 2 de julioY a las 11, en Villa Mirabello, En la capilla privada del Cardenal Dorini Encontramos al violonchelista Juan Astorino quien cantara en el concierto Revolución del violonchelo Con un espectáculo que va desde Evaristo Felice dall’Abaco (Capricci) hasta Bach (Suite No. III). Una oportunidad única de escuchar buena música de violonchelo en un marco privilegiado que normalmente no está abierto al público.

a las 12 adentro Villa Mirabellocomentó sobre las cuerdas de músicos detetralogía de la alcemia, con el concierto cadenas funky, Acompañará al público en un pequeño viaje que va desde los primeros experimentos de violín de Joe Venuti en Dixie al jazz de Stefan Grapelli, de Antonio Vivaldi a la fusión de Chick Correa, del rock de Frank Zappa a la poética romántica de Egiberto Gismonte, de el «Nuevo Tango» de Astor Piazzolla a Sicilia de Giovanni Sollima.

Banksy. Pintura mural en Monza

Se inaugura hoy viernes 30 de junio y estará abierta hasta el 5 de noviembre de 2023 en la Orangerie de Villa Reale En la feria de Monza Banksy. pintando las paredes, una gran cita expositiva dedicada al nombre más reconocido del street art internacional contemporáneo. Se exhiben más de setenta obras originales, incluidos tres murales originales (partes de una pared) del artista británico. Tres piezas extraordinarias de colecciones privadas, pintadas por Banksy en 2009, 2010 y 2018, realizadas en Londres, Devon y Gales.

