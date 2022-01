¿Qué estaban haciendo los soldados kazajos en las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU?

El 8 de enero, la agencia de fotografía Agencia de noticias Publicó algunas fotos que muestran a soldados kazajos vestidos con fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, guiando para misiones de mantenimiento de la paz autorizadas por las Naciones Unidas. Las imágenes llamaron mucho la atención, dado que los cascos azules, asociados a las misiones de paz, eran usados ​​por el ejército de un país que en esos días reprimía violentamente las protestas de unos miles de personas. Contra el gobierno autoritario Encabezado por el presidente Kassym-Jomart Tokayev, acusado de corrupción.

Sin embargo, esos cascos fueron utilizados sin autorización de las Naciones Unidas, por una razón que aún no está clara: quizás por la falta de equipo defensivo de las fuerzas de seguridad del país, que rara vez se utilizan para reprimir manifestaciones antigubernamentales, y que son casi inexistente en Kazajstán. -Existente; O tal vez en un intento de dar mayor legitimidad a una operación policial violenta que tiene motivos exclusivamente internos, y que se opone a la mayoría de la comunidad internacional.

Los cascos azules que se muestran en las imágenes. Agencia de noticias Es la razón de nombrar a los soldados que forman parte de las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, y que provienen de diferentes países”,cascos azules«.

Sus tareas solo pueden ser delegadas por el Consejo de Seguridad, el órgano de Naciones Unidas en el que también hay cinco países con poder de veto, es decir, el poder que les permite bloquear cualquier decisión, si así lo desean (son Estados Unidos, Francia , China, Rusia y el Reino Unido). Estas tareas suelen tener como objetivo fortalecer el proceso de paz en curso o garantizar la estabilidad y la paz. Entonces, las fuerzas de paz de la ONU no son un ejército per se: son soldados que son llamados solo si la ONU inicia una misión de mantenimiento de la paz, y aquellos que llegan al sitio de la misión deben seguir las reglas de enfrentamiento establecidas por la propia organización.

En Kazajstán, las Naciones Unidas no han autorizado ninguna misión de mantenimiento de la paz. Y los soldados que intervinieron durante las protestas eran soldados kazajos que, por alguna razón, usaban cascos azules.

Dos días después de que se publicaron las fotos, dijo un portavoz de la ONU. solicitar una explicación Ante la Misión Permanente de Kazajstán ante las Naciones Unidas y, por lo tanto, representa al Gobierno de Kazajstán. la misión respondido Con una palabra algo ambigua («vergonzoso», el escribio Francia 24Dijo que los soldados de las fotos son miembros de la unidad Kazbat del ejército kazajo, que se dedica a misiones de mantenimiento de la paz. La unidad «está movilizada para ayudar y proteger la infraestructura estratégica de la ciudad de terroristas y extremistas», y «a excepción de los cascos, son parte del equipo oficial de las fuerzas de paz que se emplearon durante la situación de extrema peligrosidad, y no se utilizó nada más». Material «Naciones Unidas» » .

Por lo tanto, la explicación dada por la Misión Permanente parece haber aclarado lo sucedido. No fue Naciones Unidas quien permitió el uso de los cascos azules, sino el gobierno kazajo, aunque no se supo por qué razón: si fue por la falta de equipo defensivo que hubo que dotar al ejército de KAZBAT, o si fue en aras de una mayor aclaración. El político del régimen está tratando de presentar la represión como un proceso internacional legítimo.

En teoría, el uso no autorizado de uniformes de la ONU en operaciones que resultan en muerte o lesiones graves es un crimen de guerra, siempre que se trate de un conflicto internacional.

Venir le dijo a Radio Europa Libre Eric David, experto en derecho internacional y operaciones de mantenimiento de la paz de la Universidad Libre de Bruselas, es probable que las operaciones que involucren a soldados de Kazbat se consideren operaciones dentro del país, y no parte de un conflicto internacional, a pesar de la presencia del ejército ruso en Kazajstán (que comenzó su retirada el jueves). David agregó que esto significa que el uso de cascos azules podría considerarse «ilegal, pero no un crimen de guerra» y, por lo tanto, puede no tener consecuencias graves.

