¿Qué está pasando con Ariana Fontana?

Ariana Fontana, patinadora artística italiana y atleta con múltiples medallas olímpicas, el sabia Romper los lazos con la dirección y el personal técnico de la Federación Italiana de Deportes de Hielo. Al mismo tiempo, explicó que estaba evaluando una posible mudanza al equipo de patinaje de velocidad de EE. UU., después de haber estado recientemente en Salt Lake City, Utah, donde tiene su sede la Federación de EE. UU.

Las relaciones entre Fontana y la Federación Italiana habían sido malas durante algún tiempo. En los últimos años, los problemas entre las dos partes se relacionaron principalmente con los métodos de entrenamiento y la selección de entrenadores y, por lo tanto, con el ambiente creado dentro de la selección nacional y la federación, y esta última estuvo encabezada por Andrea Gios, el exalcalde de Asiago.

Estas diferencias han llevado a Fontana a alejarse de las esferas federales para prepararse para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en el extranjero, entre Alemania y Hungría, que dirige su marido, el exesquiador ítalo-estadounidense Anthony Lobello. Anteriormente este último se había propuesto como entrenador de la selección italiana, pero su candidatura, apoyada por su esposa, no fue aceptada porque la federación no lo consideraba «la persona idónea para entrenar a todos los jugadores de la selección».

De ahí que las contradicciones aumentaran y Fontana decidió aislarse del resto del equipo para entrenar con su marido tras recibir apoyo económico de la Federación.

En los recientes Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, después de ganar las medallas olímpicas 10 y 11 en su carrera. superación Stefania Belmondo Como la atleta italiana más exitosa en los Juegos, Fontana ha declarado públicamente todas las dificultades que ha enfrentado en los meses anteriores. Tres cosas más que había denunciado tres años antes, mientras entrenaba con la selección en Courmayeur, un miembro del equipo la apuntó en repetidas ocasiones en la pista y la hizo caer al hielo.

Después de la explosión, Geos Él dijoLas declaraciones de Ariana destrozaron el ambiente dentro del equipo y lo dividieron por completo. Es una heroína maravillosa, la abanderada de nuestra unión. Siempre digo: tienes deportistas como ella. Pero también digo que un atleta no puede elegir un entrenador para imponerle al equipo.

Luego, Geos agregó: «A Ariana le encantan los desacuerdos, tal vez le da energía. En aquellos días era el secretario general de la federación en Courmayeur, quien inmediatamente convocó a los entrenadores y a los muchachos y no encontró intención». Esta versión fue posteriormente confirmada por las investigaciones del Ministerio Público Federal.

Después de Pekín, Fontana parecía estar un año de vacaciones, pero el martes dejó claro que ya lo había hecho para alejarse de los circuitos federativos: “No competí porque no podía hacerlo por una federación que condona comportamiento dañino decisiones por mi Hasta que se aprueben esas resoluciones y acciones, no regresaré. Y si decido competir en el futuro, mi camino será completamente diferente al que tiene planeado el entrenador y su cuerpo técnico. Mi confianza en el cuerpo técnico y federal no se puede recuperar”.

Fontana cumplirá 33 años en abril, y en ese período evalúa si se prepara y cómo para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026: ni siquiera como jugadora italiana, sino estadounidense, aprovechando la nacionalidad de su marido, salvo intervenciones decisivas por el Comité Olímpico y el Ministro de Deportes italiano Andrea Abbudi.

Mientras tanto, Federghiaccio respondió con un comunicado oficial en el que se refirió sobre todo a los reclamos económicos supuestamente realizados por Fontana en este periodo de conversaciones: