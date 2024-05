Qué es y por qué muchos tenistas la padecen. caso murray

Y la rotación constante del tiro de Sinner con un efecto devastador en cada oponente en el ring no ha hecho más que agravar el problema. Hasta que el número dos del mundo se vio obligado a parar antes del partido contra Felix Auger-Aliassime Para que la situación no empeore y ponga en peligro la participación en la conferencia internacionales italianos (a partir de la próxima semana) y luego en Roland Garros.

Jannik Sinner no fue el primero en tener este tipo de problema y no será el último. Para él se trata de Sufría de inflamación en la cadera derecha, pero sólo Sinner y su personal conocen el nivel o la gravedad de la inflamación. Pero como dijo el propio surtirolés en los últimos días: «Tengo un buen equipo que me cuida y planeo volver a mi mejor nivel». Mientras tanto, se encuentra en reposo y será sometido a otras pruebas durante la jornada, como estaba previsto ayer Por el propio Janek en el post donde oficializaba la retirada. Lo espera Roma, ciudad a la que llegará el próximo domingo.