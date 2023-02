Qué es y por qué hablar de abuso de drogas

empleo vitamina Dr “Desde hace varios años no se consigue modificar el riesgo de fractura en poblaciones sanas, sin factores de riesgo Osteoporosis». Estaba escrito en blanco y negro antesaifaLa Agencia Italiana de Medicamentos Nota 96/2023Acaba de ser publicado en el Boletín Oficial. de hecho es uno marcha atrás parcial Sobre los efectos positivos de la vitamina D en la prevención de riesgo de fracturas. La actualización se extrae de un análisis de dos estudios, uno estadounidense (Vital) publicado en Star en 2022 y un estudio europeo (Do–Salud) reportado en 2020 en JAMA.

En Doc, Aifa también disminuye 20 a 12 ng/mL (o 50 a 30 nmol/L) nivel máximo 25-hidroxivitamina D Suero (El suero prescrito en la mayoría de los suplementos), necesario a efectos de reembolso: En resumen, por encima de estos límites El NHS ya no reembolsa los costos adicionales.



Entre otras novedades que se exponen en la nota, también hay un apartado dedicado a la vinculación de las prestacioneshormona y el COVID-19. Aquí están las explicaciones del presidente de la Sociedad Italiana de Endocrinología (SIE), Annamaria Colaoen una entrevista con él Virgilio Noticias.

AIFA negó la eficacia de la vitamina D en la lucha contra el covid: ¿qué significa eso?

Es una declaración que es consistente con las propiedades de la vitamina D. Sabemos, de hecho, que es vitamina D inmunidad Fuerte, lo que significa que Tiene un efecto positivo en el fortalecimiento del sistema inmunológico, pero esto no significa que se use para combatir la enfermedad de Covid: En otras palabras, si está enfermo, debe seguir A para tratar Que incluye antivirus o anticuerpos monoclonicos, dependiendo de la situación. Ciertamente no es la única vitamina D, Que en un estado puede servir para aumentar el sistema inmunológico antes de la infección (Por cierto, estos son los alimentos en los que se puede encontrar vitamina D, ed. Los estudios realizados hasta ahora dicen que puede tener este efecto. Es una cura, en fin, si esta bien «Una manzana al día mantiene alejado al médico«Colau explica que no es igualmente cierto que si comes una manzana al día nunca te enfermarás.

Según Aifa, la suposición de años no cambia el riesgo de fracturas en una población sana, sin factores de riesgo de osteoporosis: ¿Tú qué opinas?

La respuesta incluye una Pequeña premisa. El memorándum de Efeh sigue a una evaluación de dos estudios, realizados en grandes poblaciones que fueron seguidas durante 3 y 5 años, para analizar los riesgos. rompió Entonces fracturas de hueso El problema es que, si bien los estudios han concluido que tomar vitamina D no afectó en la reducción del riesgo, No tuvieron en cuenta otros condicionantesasí como el estilo de vida de la población examinada.

¿Puedes dar algunos ejemplos? ¿Qué pudo haber influido en una mayor o menor probabilidad de fracturas?

El potencial de problemas depende de calidad ósea Esto a su vez depende ¿Cómo se alimentaba? ¿Y cómo creció uno hasta los 30 años, la edad después de la cual el hueso ya no crece y solo puede «perderse»? En términos concretos, esto significa que no se evalúa, por ejemplo, si una persona ha estado expuesta a rayos de sol, Son las que estimulan la producción de vitamina D. Lo mismo se aplica a Estilo de vida Porque no tomaste en cuenta lo que eres alimento, Si la ingesta es suficiente, o si se ha dedicado suficiente tiempoen el aire fresco – explica Colao. Lo que podemos decir con seguridad es que En una muestra de edad media entre 50 y 60 años, como la de los dos estudios, la vitamina D por sí sola no protegía del riesgo de fractura.«.

¿Sigue siendo beneficiosa la vitamina D en términos de suplementos después de los 50 años?

Lo que hay que dejar claro es que La vitamina D, en su forma de suplemento y por sí sola, no es una cura.pero en todo caso es una forma de prevención a seguir durante la fase de crecimiento, en definitiva A la edad de treinta. Puede servir, según la situación, para evitar raquitismo; En niños o puede ser útil para delgado embarazada. En definitiva, no es una cura, sino una forma de tratamiento. proteccion, Pero sería un error decir que es inútil”.

Entonces, ¿por qué Aifa decidió limitar las posibilidades de reembolso por parte del SNS?

Desde un punto de vista económico La posición de Aifa es comprensible, con el objetivo de ahorrar para el cuidado de la salud, comience a reducir lo que no está seguro. pero voy a invitar a uno Más precaución Por dos razones: la primera es que La vitamina D pesa muy poco en los armarios, pero por otro lado interviene en el estado general de salud del individuo.. La segunda razón tiene que ver con esto: En términos de prevención, como expliqué anteriormente, la vitamina D está involucrada La reducción de riesgos de las principales enfermedades. Metabolismo como diabetesenfermedad cardiovascular (Accidente cerebrovascular y ataques al corazón), Tumores o autoinmunidad. En resumen, si una persona desarrollasensibleToma vitamina D no la curaráPero contratarlos puede ayudar para prevenir La aparición de otras enfermedades o al reducir sus efectos». Colao concluye.