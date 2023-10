¿Qué es la droga Captagon? Jihad: la guerra en Oriente Medio

Las anfetaminas como Captagon, la droga que – según los medios israelíes – los terroristas de Hamas consumían antes de los ataques del 7 de octubre, son «drogas de los terroristas suicidas». «Las anfetaminas ponen a la persona en un estado psicológico similar al de los pacientes maníacos, con una sensación de omnipotencia», explica Fabrizio Schifano, profesor de farmacología clínica y psiquiatra jefe de la Universidad de Hertfordshire. «Esto tiene sentido porque para una persona es muy difícil «Los soldados siempre han consumido sustancias y, por ejemplo, se dice que los atacantes suicidas japoneses en la Segunda Guerra Mundial consumieron anfetaminas, que también circulaban en las trincheras». de la Primera Guerra Mundial”.

El captagon no está muy difundido en Occidente, mientras que es una sustancia que se encuentra en cantidades relativamente grandes en Oriente Medio. Estos datos también los confirma el Atlas del consumo de drogas en el Mediterráneo oriental publicado por la Organización Mundial de la Salud, que registra, por ejemplo, en Arabia Saudita una prevalencia del consumo de anfetaminas del 0,4%, superior a la del 0,3% de las drogas blandas. %. «Mientras aquí el cannabis y las drogas sintéticas son sustancias muy extendidas – afirma Schifano – en Oriente Medio, se han quedado junto a las anfetaminas. Captagon en particular no se ha visto recientemente en Europa». La sustancia, que a menudo se mezcla con cafeína, estaba presente en la sangre de los autores de los atentados de París de 2015 y de Seifeddine Rezgui, uno de los autores del atentado en una playa de Túnez el 26 de junio de 2015, en el que murieron 39 personas. Según algunos informes, los kurdos encontraron grandes cantidades en los sitios del ISIS.

«Además de la sensación de invencibilidad, existen otros efectos «beneficiosos» para los terroristas – subraya el experto – las anfetaminas o similares mediante la liberación de norepinefrina y dopamina, que aumentan el estado de alerta y la resistencia a la fatiga. Además, un aumento de la dopamina conduce a una persona que se siente cansada. Te vuelves paranoico, pero si te persigue la policía, ser paranoico no es malo, también te vuelves muy desconfiado. Si a esto le agregas cafeína, el nivel de alerta aumenta y la ansiedad también aumenta. , que cuando no es excesivo, también es una respuesta «un acto que puede ayudar en determinados contextos. Además, hay un aumento de la combatividad y la agresión».

