Qué es el tiempo de regresión y dónde verlo – Corriere.it

Desde Daniel Sparsky, enviado a Pekín

Durante la noche, gran cita con la pendiente de Sofia Jogia, en los Juegos Olímpicos: cómo está hoy la heroína, dónde verla y a qué hora



El día (o mejor dicho, la noche) de Sofia Jogia ha llegado: el esquí alpino femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing programado para el martes por la noche a las 4 a.m. hora italiana – 11 a.m. hora local. La carrera se retransmitirá por televisión, de forma clara y gratuita, en Rai 2 y en directo en RaiPlay y Corriere. Buenos sentimientos familiares: Goggia ocupó el 4º lugar en la última prueba.

.

Preocupado por el estado de la figura, la locura del regreso del relámpago no fue suficiente, hasta el cielo disfrutó cambiando nuevamente el guión de esta novela basada en la adrenalina. Firmado por sofia jogja.

Luego la última prueba y este cuarto lugar es un buen augurio:

Hice una buena prueba pero me perdí algunas líneas. Esquiando allí, mis piernas se sintieron bien.Concéntrate en el mañana. Estoy muy concentrado. No pensé en nada, mi energía solo estaba dirigida a recuperarme físicamente. Fue un momento muy difícil con tantas cosas que hacer en tan poco tiempo. La prueba que tuve que superar fue superando las dificultades de la carrera héroe dijo.



Gran cita esta nocheDescenso de la vida. En las montañas Yanqing suele nevar un poco y las laderas están cubiertas con rifles producidos por una empresa italiana. El domingo descansaron después de semanas de frenética actividad, ya que el Año del Tigre trajo lluvias excepcionales, en un día cayeron 30 cm de nieve en un lugar con una media anual de 5-10 cm.

Trazos blancos para borrar el paisaje yermo, todo se volvió repentinamente más romántico, pero hasta las referencias artísticas ahora son diferentes. Sofia in Wonderland, bajo arcos chinos con la sonrisa de la niña que descubrió los patines a los cuatro años en Foppolo, en Val Brembana. Escribió que los Juegos Olímpicos colocan los sueños que se quedan en los corazones de los niños pueden hacerse realidad, y agregó: No quiero estar en ningún otro lugar del mundo que no sea aquí en Beijing 2022 para dar lo mejor de mí: Estoy orgulloso y honrado de tener la oportunidad de representar a mi país.