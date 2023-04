¿Qué dijo sobre los enfrentamientos? Y sobre Kvaratskhelia…

Aurelio De Laurentis no dices «ansiedad» Derrotar contra el Milán porque «Es una parte del fútbol donde cualquier cosa puede pasar». En cambio, el presidente del Napoli está decidido a comentar los enfrentamientos del domingo por la noche con Maradona: «Esta es una historia que ha estado ocurriendo durante 50 años. Así que toma una ley Thatcher Y lo tomamos prestado de Italia, siempre tendremos estos problemas. Estos no son fanáticos reales sino delincuentes a los que se les permite ir al estadio.«. Patrocinador azul asistió al evento Hacia el estadio del futuro Organizado por la Lega Serie A en el Salón de Honor de Coni y habló, entre otras cosas, sobre el tema de la Fiesta del Scudetto: «Se jugará en el campo y no creo que haya problemas. Pero no es como si estuviéramos llegando allí. Mala suerte ¿Está hablando del Scudetto? Al final, quizás este scudetto ceda». dijo con una sonrisa.