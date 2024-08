Qué beber para mantener el colesterol a raya: los médicos ofrecen 3 valiosos consejos de salud

Gracias al estilo de vida actual (y no sólo), el colesterol es un enemigo aterrador que siempre está al acecho. He aquí cómo defenderse.

¿Alguna vez has pensado que algunas de las bebidas que tienes a mano pueden hacer maravillas por tu salud? ¿Y que la bebida adecuada en particular puede ayudarle a mantener sus niveles de colesterol bajo control y, por tanto, a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular? Estas no son drogas: A veces la solución es más sencilla de lo que pensamos, escondida en una taza de té o un vaso de zumo.

Según los médicos Howard Siso y Elvira De Meghi y el nutricionista Varsha Ghauri, quienes los entrevistaron. Resumen de salud, Algunas bebidas comunes (pero subestimadas) pueden tener efectos sorprendentes sobre el colesterol. El té verde, por ejemplo, es uno de los principales aliados contra los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero la lista es mucho más larga.

El elixir perfecto contra el colesterol

“El té verde tiene propiedades beneficiosas contra los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares”, afirma el Dr. Siso. El té verde es rico en antioxidantes, ayuda a mejorar los niveles de colesterol y proteger el corazón. Las bebidas de soja también son muy eficaces. «Beber bebidas de soja ayuda a regular el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares«, explica el Dr. De Meghi. De hecho, la soja contiene isoflavonas que reducen el colesterol LDL, también conocido como colesterol “malo”.

El zumo de granada es otro poderoso aliado. «Tiene aproximadamente tres veces más antioxidantes que el té verde o el vino tinto y protege el corazón», señala Jori. Este jugo no sólo ayuda a reducir el colesterol LDL dañino, sino que también previene la acumulación de placa en las arterias. Vale la pena señalar que el colesterol no sólo es un enemigo del corazón, sino que también puede aumentar el riesgo de demencia.

Según un estudio reciente, El colesterol alto y la pérdida de la visión son factores de riesgo asociados con la demencia (Junto con un bajo nivel de educación, discapacidad auditiva, presión arterial alta, tabaquismo, obesidad, depresión, inactividad física, diabetes, consumo excesivo de alcohol, lesiones cerebrales, contaminación del aire y aislamiento social). Una prevención seria puede evitar o retrasar aproximadamente la mitad de los casos de demencia registrados cada año en el mundo. El primer paso es reducir el contenido de azúcar y sal en los alimentos que comemos todos los días.