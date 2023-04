Quartararo, Yamaha sin armas: «No puedo hacer nada, todo es inútil» | FP – Motocicletas

Un comienzo perfecto, y luego que dolor

Fabio Quartararo tiene muy poco de qué culparse hoy en Texas. El campeón mundial de 2021 logró la séptima actuación en la calificación e Desde el principio fue perfecto Se subió al cuarto lugar. A partir de ahí comenzaron los habituales forcejeos de El Diablo basados ​​en la imposibilidad de adelantar a sus contrincantes, la temperatura de los neumáticos delanteros por las nubes y las largas frenadas hasta la inevitable caída en la curva 1 por exceso de generosidad.

El piloto de Yamaha volvió a subirse al sillín y terminó la carrera fuera de los puntos, pero a un ritmo decente a pesar del semimanillar ligeramente torcido. Así continúan las dificultades a principios de 2023 para el piloto francés que las padece Una Yamaha que ya no se siente propia Con los que es imposible pasar de la tercera fila en la calificación, y sueñas con atreverte a pasar la carrera.

«Soy rápido, pero estoy atascado»

«Lo más frustrante es que tengo la velocidad, sin embargo En una carrera cuando estoy detrás de los oponentes no puedo hacer nada Quartaro habla a los micrófonos Sky Sports Moto ES – No solo en línea recta, sino también en aceleración se me escapan. Después de la caída he mantenido un buen ritmo, incluso con el manillar un poco torcido. Cuando estoy solo puedo ir rápido, pero cuando estoy en grupo esto es imposible. No podemos pensar en 2024, tenemos que encontrar una solución porque apenas estamos comenzando 2023. Tenemos que encontrar una solución y hacerlo rápido.

el programa de mañana

MotoGP podrá probar las condiciones de la pista en un mini calentamiento de 10 minutos a las 16:45 hora italiana. Luego a las 18:00 comenzará la secuencia habitual de carreras con Moto3. A las 19:20 será el turno de Moto2 e A las 21:00 en cambio, comenzará el Gran Premio de las Américas en la categoría de motos. La parrilla de salida es obviamente idéntica a la del Sprint. Tampoco hay que olvidar que además de MotoGP, el World Endurance WEC también está ocupado en la pista con las Seis Horas de Portimao, dos Ferrari 499P saliendo en la segunda fila. Salida a las 13:00 y llegada a las 19:00, por la tarde también sonarán motores Indycar en Long Beach, California.