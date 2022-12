Qatargate 20 mil euros incautados a Giorgi. La vicepresidenta destierra a Eva Kylie: «Soy inocente».

Continúan las averiguaciones e investigaciones sobre el caso qatargateLos Presunta red de corrupción Elaborado por el Estado del Golfo que incluirá a diferentes defensores políticos de la Unión Europea. El día de hoy, 13 de diciembre, agentes de la Guardia Financiera incautaron aprox. 20 mil euros Efectivo durante un anuncio de búsqueda de viviendas tienes grasaen la región de Milán francesco giorgiRafik, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, eva kylie. Ambos fueron detenidos junto al ex eurodiputado antonio panzirien la que Giorgi desempeñó el papel de asistente parlamentario. Kaylee Negó su participación En el caso de corrupción. El abogado de Kylie, el abogado Michalis Dimitrakopoulos, anunció hoy en la televisión griega: «Mi asistente declara su inocencia y que no tiene nada que ver con la corrupción de Qatar». Panziri y ex vicepresidente de la Eurocámara Kayleeencontró la policía belga Más de un millón y medio de euros Dinero. La policía belga ha publicado imágenes del material incautado durante las búsquedas, que muestran fajos de billetes. 50, 20, 100 euros. En el recuento también debe figurar el dinero escondido en la maleta por el padre del exvicepresidente de la Eurocámara, al que presuntamente pillaron saliendo de un hotel de lujo, con Un carro que contiene 600.000 € en billetes de 50 €. Y la detención del hombre «infraganti» permitió a los investigadores Búsqueda La casa de la vicepresidenta Kylie, sin tener que respetar su inmunidad parlamentaria. Según afirma la Fiscalía Federal belga, el exvicepresidente de la Eurocámara ha sido trasladado en las últimas horas a prisión de harin, en los suburbios del noreste de Bruselas, no lejos del aeropuerto internacional de Zaventem. El fiscal lo ha cuestionado antes.Relación comercialSin embargo, no quiso confirmar si Antonio Panzieri, Francesco Giorgi, E Nicolás Vega TalamancaLos otros tres detenidos se encuentran en la misma estructura.

Como se mencionó antesRelación comercialuno de los primeros interrogatorios realizados en los últimos días por la Oficina Central para la Represión de la Corrupción en Bélgica, uno de los cuatro acusados ​​en el presunto caso Qatargate, habló largo y tendido con los fiscales belgas. de acuerdo a lo que Corriere della SeraGeorgie hablaba «durante horas» con los jueces, al punto que el magistrado Michael Cleese Tuvo que posponer más interrogatorios para recoger todas sus declaraciones. Y sus palabras pueden confirmar, si no ampliar, lo que los investigadores belgas ya han descubierto en meses y meses de investigaciones encubiertas. En los primeros interrogatorios a cuatro personas que fueron detenidas en nombre de la empresa Qatargate, según informó el diario ecoTambién aparecerá el nombre del eurodiputado socialista Marcos Tarabella. No está bajo investigación, pero su nombre habría sido mencionado por dos personas, uno de los cuatro acusados. Le dijo al periódico belga Trabella que no tenía «absolutamente nada que ocultar».

