Todos los objetivos que Rusia se propuso en su intervención en Ucrania “están empezando a alcanzarse”. Así lo afirmó el presidente Vladimir Putin, añadiendo que las fuerzas de Moscú avanzan diariamente en todos los sectores del frente. Así lo informó Interfax. TASS citó a Putin diciendo que cuanto más eficazmente se muevan las fuerzas armadas rusas, más posible será resolver «pacíficamente» el conflicto en Ucrania.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que está de visita en Kiev, anunció nuevos fondos por valor de 2.000 millones de dólares para fines militares de Ucrania.

Ucrania puede decidir por sí misma si ataca territorio ruso con armas estadounidenses, pero Washington no ha fomentado tales ataques. Así lo afirmó el secretario de Estado, Antony Blinken, en Kiev. «No hemos alentado ni permitido ataques fuera de Ucrania, pero en última instancia Ucrania debe tomar sus propias decisiones sobre cómo librar esta guerra», dijo Blinken.



Al menos 8.000 personas fueron evacuadas de la región de Járkov. En el noreste de Ucrania, tras el nuevo ataque ruso: así lo anunciaron los servicios de rescate.

Ucrania decidió enviar refuerzos. La región de Járkov, en el noreste del país, es el objetivo de un nuevo ataque ruso: así lo anunció la presidencia de Kiev.

El ejército ucraniano había anunciado que se había visto obligado a retirarse en algunas zonas del frente norte en la región de Járkov. Rusia lanzó un nuevo ataque el pasado viernes. «En algunas zonas, cerca de Lukyantsy y Vovchansk, en respuesta al fuego enemigo y al ataque de infantería, nuestras unidades maniobraron hacia posiciones más adecuadas para salvar las vidas de nuestros soldados y evitar víctimas», anunció el Estado Mayor ucraniano en las redes sociales. Según informó el periódico Independent, el Consejo de Seguridad en Kiev anunció que hasta 30.000 soldados participan en los ataques del ejército ruso en la región de Járkov.

Las fuerzas rusas capturaron dos pueblos más en la región ucraniana de Járkov.: Glubokoy y Lukyantsi. Así lo anunció el Ministerio de Defensa en Moscú.





Ucrania lanzó anoche un ataque aéreo a gran escala contra la ciudad costera de Sebastopol.En la península de Crimea ocupada y en varias regiones rusas: Así lo anunció el Ministerio de Defensa en Moscú., según informó la agencia TASS. Además de Crimea, la operación afectó a las regiones de Belgorod, Kursk y Bryansk, y también incluyó misiles ATAM guiados de precisión de largo alcance suministrados por Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa ruso, 10 misiles Atakum fueron derribados en el territorio de Crimea y el ataque quedó en gran medida “frustrado”. Ucrania también utilizó 17 drones suicidas, informó The Independent.

El portavoz del Pentágono dijo: “La situación actual en el campo de batalla en Ucrania es difícil”. Añadió que los ucranianos «continúan tomando medidas para defender su territorio y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proporcionarles las municiones y los suministros vitales que necesitan». «Es evidente que esta pausa en la ayuda a la seguridad no ha sido útil», subrayó, refiriéndose al estancamiento en el Congreso sobre la nueva ayuda: «Moscú se ha aprovechado de la situación en el campo de batalla y está tratando de lograr avances, no No importa cuán gradual sea, lo cual es ciertamente preocupante”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que ningún arma podría salvar «del colapso al régimen criminal de Zelensky».. La portavoz añadió, citando a TASS, que todo el material militar enviado por los países occidentales a Ucrania «será destruido».

Kiev: «Incursión rusa en la ciudad de Dniéper, matando al menos a dos personas»



Al menos dos personas murieron en un ataque con misiles rusos contra la ciudad de Dnipro, en el centro-este de Ucrania. Ella informó esto a las autoridades. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Sergei Lysak, afirmó en la aplicación Telegram: «Según datos preliminares, dos personas murieron y hay heridos», señalando que se produjeron «daños a la infraestructura». También hubo un ataque contra Mykolaiv, en el sur, que hirió al menos a cinco personas.

