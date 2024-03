Putin pide energía nuclear y «tropas en la frontera finlandesa» – Europa

Rusia tiene armas nucleares “más avanzadas” que Estados Unidos y, si es necesario, “estamos preparados desde un punto de vista técnico-militar” para utilizarlas.

La advertencia, realizada por Vladimir Putin en una entrevista con la televisión estatal, va acompañada de una referencia a la doctrina militar de Moscú, que permite el uso de este tipo de armas sólo en respuesta a amenazas a la «existencia» del Estado o a su «soberanía y soberanía». «. “Independencia”. También añadió que nunca pensaría en utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania en 2022, negando las noticias que circulan en los Estados Unidos de América.

Es una tranquilidad que no convence del todo a nuestros vecinos occidentales. Sobre todo desde que Putin anunció su deseo de desplegar sus fuerzas a lo largo de la frontera con Finlandia, que acaba de ingresar en la OTAN junto con Suecia. «Es un paso absolutamente sin sentido para ambos países desde el punto de vista de la protección de sus intereses nacionales», dijo el jefe del Kremlin, porque «no teníamos fuerzas allí y ahora estarán allí, y no había sistemas de destrucción y ahora Ellos estarán ahí.» El aparece.»

El primer ministro finlandés, Petri Orbo, respondió enfatizando que su país trabajaría para «reforzar la defensa y reforzar las fronteras», a las que calificó de «pilares básicos». El presidente lituano, Gitanas Nauseda, se hizo eco de su comentario sobre el ataque a Leonid Volkov, ex mano derecha del opositor ruso Alexei Navalny, que murió bajo custodia en su país: “Aquí nadie te tiene miedo”. Al concluir una reunión bilateral con Emmanuel Macron el martes por la tarde en París, Noseda afirmó que debemos «pensar seriamente en la idea de enviar fuerzas a Ucrania». Una hipótesis planteada recientemente por el presidente francés y sobre la que Putin volvió a hablar en su entrevista.

El presidente ruso afirmó que la presencia de unidades militares de la OTAN en Ucrania «no cambiará la situación en el campo de batalla, como ocurre con el suministro de armas» a Kiev. Luego añadió que cree en las garantías de Washington de que no enviará soldados a luchar, porque el presidente Joe Biden es «un hombre, un representante de la escuela política tradicional». Pero advirtió que «los países que dicen que no tienen líneas rojas hacia Rusia deben entender que Rusia no tendrá líneas rojas hacia ellos».

Moscú adoptó un tono decididamente más pacífico cuando se dirigió al Papa Francisco, a quien Putin envió un mensaje de buenos deseos en el undécimo aniversario de su elección al papado. En este sentido, la embajada ante la Santa Sede calificó al Papa de «verdadero y sincero defensor de la paz», que pidió a Kiev en una entrevista en la televisión suiza que tenga el «coraje de la bandera blanca» para iniciar negociaciones. La oficina diplomática añadió que el Papa es «uno de los pocos líderes que tiene una visión estratégica honesta de los problemas del mundo».

Mientras tanto, el Comité de Representantes Permanentes ante la UE (Coreper) ha dado luz verde al Fondo de Asistencia a Ucrania (UAF) para proporcionar ayuda militar urgente a Kiev. La medida está valorada en 5.000 millones de euros hasta 2024 y prevé la posibilidad de comprar armas -y recibir una compensación del Fondo- en el mercado internacional si la industria europea no es capaz de procesar los pedidos rápidamente. Mientras tanto, Moscú anunció que había interceptado otros 58 drones ucranianos lanzados sobre su territorio entre anoche y esta mañana, y que dos refinerías de petróleo fueron bombardeadas: una en Riazán, donde el gobernador informó de un incendio y algunas personas heridas, y otra en Novoshakhtinsk. , Óblast de Rostov del Don, que tuvo que suspender sus actividades. Pero el comandante de las fuerzas armadas en Kiev, Oleksandr Sirsky, dijo que la situación en el campo de batalla era «difícil» y que las fuerzas rusas podrían estar listas para atacar profundamente las líneas ucranianas en la región oriental de Donetsk.

