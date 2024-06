Putin: Paz si Kiev abandona cuatro regiones y la OTAN – Noticias

Después de más de dos años de conflicto, Vladimir Putin pone sus cartas sobre la mesa y anuncia por primera vez en términos concretos sus objetivos en Ucrania. Moscú está dispuesto a detener las hostilidades y negociar para firmar la paz si Kiev retira sus fuerzas de las cuatro regiones parcialmente ocupadas por fuerzas rusas y abandona su ingreso a la OTAN. Este es un escenario que Ucrania y sus aliados occidentales rechazaron de inmediato. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que «no se puede confiar en Putin», equiparando al líder ruso con Hitler. El zar habló el día en que la cumbre del G7 en Italia reafirmó su apoyo a Ucrania “mientras sea necesario” y reiteró la necesidad de una paz que respete la “integridad territorial” del país. Los grandes líderes expresaron también su apoyo a la «Conferencia de Paz» que comienza mañana en Suiza con la participación de más de 90 países y organizaciones, a la que Rusia no fue invitada. «Otro truco – como lo describió el presidente ruso – destinado a desviar la atención de todos de las causas de la crisis ucraniana.» Las cuatro regiones de las que habló Putin (excluyendo implícitamente los objetivos dirigidos a otras regiones, incluida Odessa) son Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson. De estas ciudades, sólo Luhansk está bajo control de los rusos, que han seguido avanzando sobre Donetsk durante varios meses. Claramente confiado en la dirección que tomará el conflicto, Putin ha dejado claro que si Kiev no acepta los términos establecidos, su posición sobre el terreno se deteriorará. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que las propuestas del presidente reflejan la situación actual, pero Kiev debe tener en cuenta que las circunstancias pueden cambiar. En declaraciones a funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores por primera vez desde 2021, Putin dijo: “Hoy presentamos una propuesta de paz real. No estamos hablando de congelar el conflicto, sino de detenerlo por completo”. El presidente subrayó que tan pronto como Kiev comience a retirar sus fuerzas y anuncie su renuncia a unirse a la OTAN, «al mismo tiempo se dará la orden de alto el fuego y el inicio de negociaciones». Las negociaciones deberían conducir a “acuerdos internacionales” que también prevean “la abolición de todas las sanciones occidentales contra Rusia”. Zelensky respondió diciendo: «Es lo mismo que hizo Hitler cuando dijo: Dame parte de Checoslovaquia y se acabó». Y añadió: “Pero luego – añadió – estuvo Polonia, y luego la ocupación de toda Europa. Por eso no debemos confiar en estos mensajes, porque Putin está siguiendo el mismo camino. Hoy habla de cuatro regiones, antes que él. habla de Crimea y Donbass”. «. El líder ucraniano añadió que ésta es «la nueva cara del nazismo».

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, comentó: “Putin ha ocupado ilegalmente territorio soberano de Ucrania y no está en posición de dictarle a Ucrania lo que debe hacer para lograr la paz”. En cuanto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la propuesta del presidente ruso “no es una propuesta de paz, sino más bien una propuesta de más agresión y mayor ocupación”. El representante de la OTAN añadió: “Ucrania no tiene derecho a retirar sus fuerzas de los territorios ucranianos, sino que Rusia tiene derecho a retirar sus fuerzas de los territorios ucranianos ocupados”. Putin también comentó la posibilidad de confiscar parte de los activos congelados de Rusia en Occidente en beneficio de Ucrania, señalando que esto sería «un robo que no quedará impune». Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova, calificó el acuerdo de seguridad bilateral firmado ayer entre Zelensky y el presidente estadounidense Joe Biden al margen de la cumbre del G7 como simplemente un “trozo de papel” que “no tiene valor legal”. Mientras tanto, las regiones rusas cercanas a la frontera siguen siendo blanco de ataques de las fuerzas ucranianas, según sus gobernadores. En Kursk, una persona murió y dos resultaron heridas. En Belgorod, cinco personas resultaron heridas en el derrumbe parcial de un edificio alcanzado por una bomba en la ciudad de Shibykino. El Ministerio de Defensa dijo que en la noche del jueves al viernes, 87 drones ucranianos fueron derribados sobre varias regiones rusas, incluidos 70 en Rostov.

video Rusia y Putin: congelar nuestro capital es un robo

video Putin: ¿La cumbre en Suiza? «sólo un truco»

«Nadie tiene idea de cuántos rehenes israelíes siguen vivos». Las palabras de Osama Hamdan, representante de Hamás en Beirut, parecen un nuevo golpe a las esperanzas de alcanzar una tregua en la guerra en Gaza. Desde hace semanas, las esperanzas se centran en el plan apoyado por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberar a los secuestrados, que no logró encontrar una solución debido a la posición de las milicias palestinas, identificada por el presidente estadounidense Joe Biden en el G7. Como el «mayor obstáculo» al acuerdo. Mientras continúa el ataque israelí a Rafah, en la Franja de Gaza, y continúan las tensiones en el norte con el Líbano, donde continúan los ataques de Hezbolá con decenas de misiles sobre la Alta Galilea.

Además de declaraciones ambiguas sobre el destino de los rehenes capturados el 7 de octubre, Hamdan reiteró en una entrevista con CNN la posición de Hamás sobre la propuesta de alto el fuego promovida por Estados Unidos y apoyada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU: los palestinos y el grupo necesitan una » posición clara.» Israel debe aceptar un alto el fuego y una retirada completa de Gaza y permitir que los palestinos determinen su futuro y su reconstrucción, y entonces estaremos listos para hablar sobre un acuerdo justo sobre el intercambio de prisioneros».

Los comentarios de Hamdan son la indicación pública más clara hasta el momento de la posición de Hamás, que se ha mantenido prácticamente sin cambios en las recientes negociaciones fallidas. A medida que pasan los días, crece la preocupación de que no se alcance el punto de inflexión que Occidente espera alcanzar, mientras el G7 expresaba su apoyo al plan de Biden y “reiteraba su llamamiento a Hamás para que aceptara la propuesta” de alto el fuego. El presidente estadounidense afirmó: «El mayor obstáculo es que Hamás se niega a firmar», subrayando que «ahora queda por ver si el acuerdo se alcanzará o no».

Si el optimismo sobre el acuerdo se desvanece, la guerra continuará en la Franja de Gaza, mientras continúan el ataque israelí a Rafah y los bombardeos en el centro del enclave, mientras la UNRWA acusa a Israel de impedir la entrega de ayuda a la población palestina. Pero son las fronteras del norte de Israel las que ahora centran los temores de una escalada: continúa el lanzamiento de decenas de cohetes de Hezbolá contra los territorios del norte del Estado judío. Según el ejército israelí, el grupo chií disparó 35 cohetes contra las tierras de Kiryat Shmona y la localidad de Kfar Sold.

Algunos de ellos fueron interceptados al caer, provocando daños e incendios. En respuesta, el ejército israelí afirmó haber atacado posiciones de Hezbollah.

Estas tensiones preocupan al G7 y, en un intento por resolver la crisis, el presidente francés Emmanuel Macron provocó una “reunión tripartita entre Israel, Estados Unidos y Francia para avanzar en la hoja de ruta” propuesta por París para aliviar las tensiones. Esta es una perspectiva que fue repentinamente rechazada por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien dijo que Francia “ha adoptado políticas hostiles contra Israel” e “ignora las atrocidades cometidas por Hamás”. Pero las declaraciones de Gallant no concordaron con todo el gobierno de Netanyahu, y no gustaron al Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado judío, que «denunció» las palabras del ministro de Defensa, calificándolas de «inapropiadas». Recordamos el papel activo que desempeñó París en la defensa de Israel y contra el antisemitismo.

Reproducción © Copyright ANSA