Putin: Occidente está jugando un juego sucio y sangriento, quieren exterminarnos – Europa

De Pushkin a Dostoievski, de Tchaikovsky a Solzhenitsyn y finalmente al filósofo soviético Zinoviev. Vladimir Putin movilizó a las bestias sagradas de la cultura rusa para justificar la operación en Ucrania con la necesidad de salvar la patria de los supuestos. Intento de «aniquilación» por parte de Occidente, similar a lo que hicieron los nazis. De ahí el desafío para la supervivencia aunque el jefe del Kremlin intente disipar cualquier temor a una guerra atómica: “No necesitamos usar un arma nuclear en Ucrania, no tendría sentido, ni política ni militarmente”, dijo. .

Putin aprovechó la reunión en Moscú del Club Valdai para reiterar, en un discurso y luego en una sesión de preguntas y respuestas de una hora, los motivos de la operación militar en Ucrania, que, para decepción, no fueron mencionados. . Larga serie de quejas e Acusaciones mutuas que parten principalmente de la intención de Occidente -o más bien de Estados Unidos- de eliminar a Rusia como héroe en la escena internacional Por varios medios, empezando por la expansión de la OTAN a sus fronteras. Las garantías llegan el día en que Estados Unidos anunció una modernización de su arsenal nuclear en Europa y una nueva doctrina militar que permite utilizar armas nucleares también para responder a una amenaza convencional. También en este sentido, y sobre «cualquier cuestión», Putin dijo que estaba dispuesto a dialogar con Estados Unidos, ignorando las propuestas de una nueva «estabilidad estratégica» rechazadas por los occidentales en diciembre de 2021. Pero así lo anunció la Casa Blanca. quien – cual Joe Biden no tiene «intención de reunirse» con él en el G-20 programado en Bali el próximo mes. Una fecha a la que el jefe del Kremlin puede “ir”, como él mismo dijo, aunque todavía no se haya decidido nada.

Mientras tanto, las acusaciones mutuas sobre el uso potencial de la energía nuclear, en varias formas, se persiguen en Ucrania. los Las autoridades de Kyiv dijeron que las fuerzas rusas podrían incluso decidir volar la central eléctrica de Zaporizhia. Mientras los rusos -Putin en primer plano- replican que fueron los ucranianos quienes bombardearon la fábrica, siguen volando el espectro de la bomba sucia que Ucrania pretende detonar para luego acusar al enemigo. Lo que está «absolutamente claro», según el presidente ruso, es que Kyiv se niega a negociar un alto el fuego «por instrucciones de Washington». La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, se echó a reír ante una pregunta de ANSA sobre la solicitud de Emmanuel Macron del Vaticano para actuar como mediador. Zakharova señaló que el presidente francés «le tiende la mano al Papa para que medie por un lado, mientras que por el otro firma contratos para suministrar armas a Ucrania…».

Todo esto, para Putin, entra dentro del ámbito de «Juego sucio y sangriento» del Oeste, Está «a un paso del exterminio de los que no gustan». El exterminio también se llevó a cabo con una cultura de abolición, porque así como los nazis “quemaron libros”, ahora “en Occidente proscribieron a Dostoievski y Tchaikovsky”. Pero también bajo el pretexto de imponer valores occidentales, por ejemplo a través de “decenas de géneros musicales y espectáculos gay”. Pero “Nadie ha podido ni podrá destruir Rusia” César advirtió, luego agregó una pequeña profecía tranquilizadora: “Delante de nosotros estáEl contrato más peligroso e impredecible Desde la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que Occidente está tratando de resistir los «movimientos tectónicos» de los cambios geopolíticos globales, que están presenciando el fin de su hegemonía y el surgimiento de otros actores, especialmente en Asia. Putin explicó que este desafío incluye a Ucrania y las tensiones en Taiwán, que se intensificaron con la visita a la isla estadounidense de «Babushka» (una abuela o una anciana). Ella es Nancy Pelosi.