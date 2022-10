Putin, no proporcionaremos energía a quienes establecen precios máximos: el mundo

“Diré una cosa: Rusia no actuará en contra del sentido común, pagando de su bolsillo por el bienestar de los demás. No proporcionaremos energía a aquellos países que imponen un techo a los precios de la energía. Quinto.Ante aquellos que prefieren los trucos sucios y el chantaje vergonzoso, y durante décadas hemos estado viviendo en un modelo de este tipo, en el ámbito político, no actuaremos a nuestra costa”. Foro de la semana, informó TASS.

Putin: Estamos listos para aumentar el suministro de gas a la Unión Europea, así lo decidieron







El presidente ruso dijo que medidas como limitar los precios de los recursos energéticos rusos eran un «juego amañado».

«Beneficiarios de Nord Stream Rest Está claro: Estados Unidos y países con rutas alternativas de suministro, dijo Putin. El acto terrorista contra los gasoductos Nord Stream tenía como objetivo socavar la seguridad energética de todo el continente. Agregó que detrás del sabotaje hay quienes quieren romper por completo las relaciones entre Rusia y la Unión Europea y así debilitar a Europa.

«No hay garantías de que Europa sobreviva este invierno Con las reservas actuales en las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas, el director ejecutivo de Gazprom, Alexei Borisovich Miller, dijo, según informó TASS, «los suministros de gas a través de Nord Stream 2 pueden comenzar de inmediato» si se obtienen las licencias.

Agencia ANSA Inteligencia rusa: ‘En el ataque del sábado pasado se utilizaron 22.770 kilogramos de explosivos. 12 sospechosos arrestados. Biden: ¿Una reunión con Putin? Depende de lo que quieras decirme. Una fuga en un oleoducto que transporta petróleo de Rusia a Europa. Kyiv, bombas rusas en un mercado en Donetsk, 7 civiles muertos. Secretario de Defensa de EE. UU. Austin: El último ataque de Moscú mejora nuestra asistencia a Ucrania (ANSA) READ El efecto de la tercera dosis puede durar mucho tiempo.

«Pedimos a la Comisión que adopte un enfoque común sobre una serie de medidas para hacer frente al aumento de los precios del gas. Hemos tenido debates abiertos y constructivos en las últimas semanas para abordar el problema del aumento de los precios de la gasolina. Empezamos con diferentes ideas y documentos. Nos reunimos con un espíritu de compromiso y una convicción compartida de que necesitamos un terreno común para allanar el camino para una fuerte respuesta europea común a la crisis. “Esto es lo que leemos en un documento firmado por todos los países de la UE y dirigido a la Comisión de la UE, que surgió del Consejo informal de Asuntos Energéticos en Praga.

La «reunión» de ministros de energía de hoy «ayudó a cerrar la brecha entre los estados miembros a medida que avanzamos hacia una solución común» para bajar los precios. Así lo afirmó el ministro de Energía checo, Josef Sekila, al concluir la reunión informal del Consejo de Energía en Praga.

La Comisión Europea presentará sus propuestas «contra la energía cara» la próxima semana. El Ministro de Energía de la República Checa, Josef Sekila, quien a su vez ostenta la presidencia de la Unión Europea, dijo al término del Consejo de Energía informal en Praga.

«La aplicación de un tope o pasaje al precio del “gas” en el mercado mayorista. Así se puede leer en el documento conjunto firmado por los 27 Ministros de Energía europeos reunidos en Praga y dirigido a la Comisión. “Las opiniones difieren sobre esta opción” y sobre si “tal medida es factible y económicamente viable o si podría derivar en racionamientos, arbitrajes o subsidios”, destacaron los 27 que pidieron estudiar la opción de cambiar las señales a Ttf en los contratos relevantes a través de una medida legal y/o reglamentaria de la UE “con una nota, como también en este caso”, “hay opiniones encontradas”.

En cuanto al precio tope «creemos que negociar el precio con los proveedores» es una opción «mejor» pero si esto no es posible, la Comisión está poniendo en marcha un «mecanismo para reducirlo» en cualquier caso. Así lo ha afirmado la comisaria europea de Energía, Kadri Simsun, en una rueda de prensa en Praga tras la cumbre informal de ministros europeos de energía. Simpson confirmó que el comité presentará el paquete el martes 18 de octubre.

«Rusia ya no es un proveedor confiable. Incluso antes del daño al gasoducto Nord Stream 1, el gas ya no fluía. «Esto fue declarado por una portavoz del gobierno alemán, Christian Hoffmann, desestimando los comentarios recientes de Putin sobre la disposición a usar el gas Nord Stream 2 con el comentario» Buen intento «, un buen intento». Luego, la portavoz afirmó que no hay prohibición para el gas ruso. , respondiendo preguntas en una conferencia de prensa en Berlín.

Compras comunes de gas para almacenamiento, Una diplomacia energética más coordinada para el gas con socios de confianza, una mayor reducción de la demanda y un índice más representativo, pero de carácter voluntario, para Ttf. “Estas son algunas de las propuestas contenidas en un documento no oficial, un documento no oficial. Alemania y Holanda avanzaron en el expediente energético. “La necesidad de un conjunto de medidas, no la implementación de una medida” es el título del documento en el que los dos países no mencionan el precio tope para las importaciones de GNL pero afirman que es “puede considerarse un techo para el gas ruso a través de un gasoducto”.

«Todo el mundo está de acuerdo en que los precios hoy son una locura. Hay muchas soluciones posibles. Debemos tener cuidado porque en todo lo que hagamos debemos mantener la solidaridad y la cooperación entre países. Creo que estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero el tratamiento sigue siendo un tema de discusión». ” Así lo aseguró el ministro de Transformación Ambiental, Roberto Cingolani, a su llegada al Consejo de Asuntos Energéticos. «Trabajamos hasta tarde esta noche. Aún no se ha decidido nada, pero hoy esperamos avances, el camino es largo«, agregó.