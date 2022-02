Putin envió al ejército ruso a Ucrania – Corriere.it

para Fabricio Dragosi

El presidente ruso, habiendo reconocido las repúblicas independientes de Donbass, ordenó a su ejército entrar en su territorio la tarde del lunes 21 de febrero para asegurar la paz.

presidente ruso el presidente ruso vladimir putinY el después Reconocer la independencia de los separatistas de Donbass Ordenó a su ejército entrar Las repúblicas separatistas prorrusas de Lugansk y Donetsk para mantener la paz. Con esta decisión, de hecho, Rusia decidió Envío de sus tropas a Ucrania: Un paso que Occidente ha estado tratando de evitar durante semanas. Estados Unidos y la Unión Europea condenaron Por decisión de Rusia y anunciado Sanciones. Anoche se celebró una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. No está claro si las fuerzas de Moscú se limitarán a entrar en los territorios realmente controlados por las dos repúblicas, o intentarán conquistar aquellos que las propias repúblicas reclaman poseer: en este segundo caso nos enfrentaremos Invasión a gran escala de Ucrania por Rusia.

Al reconocer a los rebeldes, Rusia ha violado la soberanía de Ucrania. Pero no tenemos miedo de nadie: no renunciaremos a una parte de nuestro país, como declara el presidente ucraniano Zelensky . Luego, una transmisión en vivo por televisión: Esperamos un claro apoyo de Occidente contra Rusia.

Una cumbre entre el presidente Biden y el presidente ruso Putin es poco probable, según el diario británico The Guardian, citando a un alto funcionario de la administración estadounidense. CNN.

Fuentes diplomáticas de Naciones Unidas confirmaron que Una reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre Ucrania se llevará a cabo esta tarde a las 9 pm hora local, 3 am hora italiana. Tiempo EmpleadosLa embajada de Estados Unidos en Ucrania ha recibido la orden de evacuar el país. Los funcionarios que se mudaron a Lviv en los últimos días se mudarán a Polonia, según un corresponsal de Twitter. Bloomberg.

Putin anunció en directo anoche el reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas de Luhansk y Donetsk. Inmediatamente después de eso, se firmó el decreto relativo con dos tratados de cooperación, incluidos los militares, y durante la noche entraron en Donetsk los primeros vehículos blindados rusos. Oficialmente como pacificadores (incluso en autobuses pintados de blanco como los que la ONU ha enviado a las zonas de guerra). Esto se debe a que la intervención rusa está expresamente prevista en el decreto. Pasos irreversibles que parecen cerrar la puerta a los intentos de mediación iniciados por los principales líderes europeos, Macron, Schultz y el propio Draghi. Con Ucrania, país cuya legitimidad histórica ha negado el presidente ruso como entidad estatal, ya no hay diálogo.

No después de la guerra, pero aprox. Si Kiev reaccionó mínimamente a la decisión del Kremlin, entonces más de ciento cincuenta mil hombres estaban equipados. Con los últimos sistemas de guerra, están listos para sentir toda su fuerza de impacto, mucho más allá del Donbass. En cualquier caso, no se excluye que nuevos incidentes reales o supuestos en la línea del frente entre separatistas y regulares de Donbass puedan dar al Señor del Kremlin una excusa para empujar sus fuerzas más allá de las líneas de demarcación de las dos repúblicas.

Sin la situación objetiva que lo requería en absoluto, se decidió evacuar a mujeres y niños de Lugansk y Donetsk además de la movilización general. Pero solo se han ido unas pocas decenas de miles de personas. Una gran parte de la población de habla rusa no se movió en el área y parece haber más evidencia de que fue una iniciativa de propaganda. La intervención estaría justificada pidiendo ayuda a los dos estados soberanos que son oficialmente aliados gracias al tratado de ayer, y el deseo de proteger a cientos de miles de rusos (se repartieron más de ochocientos mil pasaportes de Moscú) Están sometidos a la violencia del ejército ucraniano y de las milicias de voluntarios, que durante meses fueron retratados como herederos directos de aquellos grupos que en 1941 apoyaron el avance de las fuerzas de Hitler hacia territorio soviético. La televisión y los periódicos reproducen brutalmente el mismo escenario: los nazis Zelensky están listos para abalanzarse sobre los rusos inocentes en el Donbass.

Hoy el estado no será más que una entidad al servicio de los estadounidenses, dirigida por gobernantes que sólo pensaban en la riqueza. Desde Ucrania que la OTAN puede atacar a Rusia en un futuro próximo, basándose en la doctrina estadounidense que justifica el uso del llamado first strike (es decir, attack first). Desde Kharkiv, los misiles de la OTAN pueden llegar a Moscú en siete minutos. Con cuatro vectores hipersónicos. Toda la Rusia europea será atacada.