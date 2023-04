Putin en misión a Kherson (preparándose para defender el sur) – Corriere.it

Mirnogrado – A simple vista será normal Poner al mismo nivel Las dos visitas al frente se realizaron con unas pocas horas de diferencia. Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Si no fuera por el hecho de que se dirigieron a lugares opuestos pero no mutuamente excluyentes en los campos de batalla, tendría más sentido presentar el evento como una materialización en los cuerpos y gestos de los dos jefes opuestos desafiantes. No hay comentario prohibido entre Rusia y Ucrania tras 14 meses de guerra.

Pero la realidad parece más complicada, pues es precisamente en este punto Las posiciones de los dos no son nada glamurosas. Muy simple: Putin está a la defensiva hoy (fecha de la visita no confirmada), Mientras Zelensky está a punto de responder. El presidente ruso ha perdido la iniciativa que se atribuía al lanzar una invasión (no provocada) de sus fuerzas en suelo ucraniano el 24 de febrero de 2022 con el plan de eliminar al oponente mediante una fuerza militar brutal. Su objetivo era ganarlo todo en unas pocas semanas., pero hoy se ve obligado a proteger sus conquistas: su ofensiva invernal está sumida en el lodo del deshielo primaveral, sus fuerzas están enzarzadas en una sangrienta batalla en Bajmut, aunque salgan victoriosas al avanzar entre las ruinas del último oeste cuarteles, cambiará muy poco de los equilibrios militares. como, Su visita el lunes en el distrito de Langi, al este de Kherson (ucranianos occidentales vistos en noviembre) luego en Lugansk muy similar al lugar nocturno que se hizo hace un mes En las ruinas sin esperanza de MariupolLa reconstrucción cosmética de los edificios del centro aún no puede ocultar los daños causados ​​por las bombas rusas.