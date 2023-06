Purgar a Putin, Wagner ya no luchará en Ucrania – Europa

La reacción de Vladimir Putin al intento de golpe de Estado de Yevgeny Prigozhin apenas comienza, pero ya se están notando los primeros efectos: Wagner ya no luchará en Ucrania. Durante meses, una espina clavada en el ejército de Kiev, el grupo de mercenarios había sido advertido de que si no firmaban el contrato que los vinculaba de pies y manos al ejército regular en Moscú, «ya no participarían en un combate especial». operación militar» y no habría más fondos ni suministros». Uno por encima de todos, el comandante de la Fuerza Aérea de Rusia, Sergei Surovikin, a quien no se ha podido rastrear desde el sábado, publicó un video instando a los rebeldes a detenerse. aún se sabe si «ha sido acusado de complicidad en el levantamiento o si estaba detenido para ser interrogado».

Según Bloomberg, el general ha estado bajo interrogatorio durante varios días «en un lugar no especificado», pero no está en prisión. Aquí le preguntarán sobre las conexiones con Wagner y Prigozhin. En cambio, la hija de Surovikin, Veronika, negó todo, argumentando que «no pasó nada» y que «cada uno está en su lugar»: «Los padres de la niña apoyaron la explicación del cono de sombra de que el general nunca aparece en los medios todos los días y no hacer declaraciones públicas. «Periódicamente». Surovikin y Prigozhin estaban activos en Siria y el jefe Wagner siempre tenía palabras positivas para él. Sin embargo, esa no sería la única razón por la que el General Armageddon esperaba un cambio en la cima. Designado por Putin en el otoño para comandar las fuerzas rusas en Ucrania, Surovkin dirigió la campaña en la que Moscú bombardeó los sistemas de suministro de energía de Kiev, golpeando las centrales eléctricas ucranianas y otras infraestructuras críticas, pero no logró pasar. tratando de salir sin electricidad. Una derrota parcial habría llevado al zar a sustituirle, en enero, por el jefe de gabinete Valery Gerasimov, cuyo adjunto sería Surovikin. Como él, habrá otros líderes militares de los que se sospeche que tienen al menos cierta simpatía por el intento de rebelión de Prigozhin. Las especulaciones sobre la purga de los traidores etiquetados por Putin para darle a Rusia una «puñalada por la espalda» no están confirmadas. Pero fuera propaganda o no, el presidente ruso parece haber recuperado la confianza tras la salida de escena de Prigozhin. Acompañado por un alto servicio de seguridad, anoche realizó una visita a Daguestán, donde fue recibido, según la presentadora Olga Skabeeva, «como una estrella de rock». Un picnic con apretones de manos y demostraciones de apoyo de la multitud, a la que Putin se dirigió diciendo que «nunca dudó» de su pueblo durante la Rebelión de Wagner. Confirmación de la que el presidente ruso volvió a presumir hoy en Moscú con motivo del foro de iniciativas estratégicas de la agencia. En un primer momento, se acercó al stand de NexTouch, una marca que produce pantallas táctiles, sonriendo, dibujando una cara sonriente en la pantalla. Luego señaló que “el mundo no se ha derrumbado por las sanciones y la retirada de las empresas occidentales” y “al contrario, las oportunidades para los empresarios rusos se han multiplicado”.