«El amor no es hermoso si no es una pelea». Según la ciencia, este viejo proverbio es cierto. esta es la razón.

el las parejas estan discutiendo Además, según la ciencia, están destinados a permanecer juntos por mucho más tiempo. Esto es lo que han argumentado algunos estudiosos, ya que discutir no siempre daña una relación amorosa. Esto es lo que descubrieron.

Todo está bien relación amorosa Es una historia en sí misma. De hecho, cada pareja tiene su propia forma de vivir la vida, que para todos se caracteriza por altibajos. Esto último a menudo puede resultar en tener que lidiar con discusiones.

Se trata sin duda de una situación desagradable que, según la ciencia, no necesariamente debe verse como una llamada de atención. De hecho, en algunos casos Discute el Ayudaría a sentar las bases de una relación sólida y duradera. esta es la razón.

Pues sí, el amor no es bonito si no es pelea, es la verdad, la ciencia lo confirma: lo que descubrieron

Como dice la Dra. Stephanie Sarkis, reconocida autora y psicoterapeuta: «Nunca he visto una pareja sana que no discuta. Sin embargo, nunca discuten: discuten. Algo anda mal si una pareja entra a mi oficina y me dice que nunca pelean. Puedes discutir sin discutir. El argumento no es combativo: usted y su pareja presentan sus puntos de vista sin insultos ni alzar la voz. A veces aceptas no estar de acuerdo y eso está bien».

Por otro lado, toda pareja está formada por dos personas, cada una de las cuales tiene sus propias ideas y deseos. Por este motivo, a veces es normal tener un punto de vista diferente a otro. Pequeñas diferencias que deberían verse como grandes diferencias Oportunidades para crecer y aprender. De hecho, gracias a pequeñas conversaciones es posible conocerse mejor.

Lo importante es que Él nunca explota de ira.. De hecho, la base de la vida de una pareja exitosa es una buena comunicación, donde todos estén dispuestos a escuchar las opiniones de su pareja. Como siempre destacó el médico, de hecho: “Las parejas felices y amorosas se escuchan y se respetan mutuamente, incluso durante las conversaciones difíciles.