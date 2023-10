Puedes reconocer un trastorno del sueño: presta atención a estos síntomas y mantente cómodo

Mucha gente no duerme bien. Esto se debe a que pueden estar sufriendo algún trastorno del sueño, que pueden identificar como tal.

A menudo se subestima la importancia de dormir lo suficiente, tanto en cantidad como en calidad. Prestemos atención a estos síntomas: Si tenemos uno o más de uno probablemente padezcamos algún trastorno del sueño Por eso debemos tomar las medidas necesarias.

Evidentemente, como siempre cuando hablamos de salud, medicina y bienestar, el consejo que siempre te damos es nunca subestimar nada. No sólo eso, sino que siempre y en todos los casos confíe únicamente en médicos, especialistas y expertos. Ten cuidado con los charlatanes y no creas que puedes curarte tú mismo. Incluso nuestros consejos, dados sobre la base de evidencia científica, no pueden ni quieren reemplazar la consulta con la ciencia.

Sin embargo, la propia ciencia nos dice que no basta simplemente con comer alimentos saludables, hacer actividad física y evitar el sedentarismo, para sentirnos felices. También es necesario descansar bien, tanto en cantidad como en calidad. Debemos dormir al menos 8 horas cada noche y tener ritmos estables: acostarnos siempre aproximadamente a la misma hora y poner la alarma siempre a la misma hora.

Sin embargo, si tenemos uno o varios de estos síntomas, tengamos mucho cuidado porque podemos tener trastornos del sueño. Nuestra salud física y mental ciertamente se verá socavada.

Síntomas que pueden indicar un trastorno del sueño.

La primera señal que no debemos ignorar es el “si”. Nos cuesta relajarnos. La relajación es esencial para combatir.Insomnio que como la conocemos, Es dificultad o incapacidad para dormir o sueño continuo durante toda la noche. Entonces esto sucede cuando permanecemos despiertos, acostados en la cama durante horas. sSe necesitan más de 30 minutos para dormir cada noche, por eso debemos investigar el asunto. Esto sucede especialmente cuando tenemos… Sindrome de la pierna inquieta, Es decir, la necesidad de mantener las extremidades en constante movimiento, como si sintiéramos calambres u hormigueos.

Hemos dicho antes lo importante que es tener ciertos ritmos y acostarse siempre aproximadamente a la misma hora. pero Si adelantamos constantemente la hora de dormir, Esta no es una buena señal. de lo contrario. Obviamente, tengamos cuidado. Si nos despertamos varias veces durante la noche.

Una causa puede estar representada por Apnea del sueño, Lo que puede causar bastantes problemas a largo plazo. Asociado a esto (y a veces equivocado) está el fenómeno de los ronquidos. Si roncamos a menudo y fuerte, Podemos experimentar problemas con el tabique nasal o las amígdalas.